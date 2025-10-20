Trungnam Group đề xuất thêm 4 khu đất cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Cam kết đưa dự án vào vận hành chậm nhất tháng 12/2026

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) vừa có văn bản gửi chủ tịch UBND TPHCM và các cơ quan liên quan về việc bổ sung quỹ đất thanh toán dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Đơn vị này là nhà đầu tư dự án trên, được khởi công năm 2016 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Trungnam Group đề xuất bổ sung thêm 4 khu đất để đưa vào phụ lục hợp đồng BT, gồm Khu dân cư và tái định cư xã Nhà Bè (20,2ha); Khu đô thị Nhơn Đức - Phước Lộc, xã Hiệp Phước và Nhà Bè (89,6ha); Khu đất số 420 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung (14,8ha); Khu đất 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (2.374m2).

Trong số này, Khu đô thị Nhơn Đức - Phước Lộc, xã Hiệp Phước và Nhà Bè (89,6ha) đã được UBND TP chấp thuận bổ sung vào quỹ đất thanh toán hợp đồng BT dự án tại văn bản ngày 6/8/2021.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TPHCM gặp vướng mắc (Ảnh: Nam Anh).

Doanh nghiệp cho biết căn cứ vào Nghị quyết của Chính phủ, việc bổ sung quỹ đất này là điều kiện tiên quyết để tháo gỡ khơi thông, giúp dự án được thi công hoàn thành, đưa vào vận hành. Việc chậm thủ tục này sẽ gây lãng phí kéo dài vì không thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư.

Cũng theo đơn vị trên, chỉ đạo của chủ tịch UBND TP về các thủ tục về phía thành phố phải được hoàn thành trong tháng 10 nên căn cứ theo tiến độ này, nhà đầu tư cam kết đưa dự án vào vận hành chậm nhất tháng 12/2026.

Tuy nhiên, trong trường hợp các thủ tục tiếp tục kéo dài như hiện nay, thời gian dự kiến hoàn thành dự án sẽ phải cộng thêm tương ứng với thời gian kéo dài thủ tục về phía cơ quan Nhà nước mà không thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư.

Ngoài 4 khu đất bổ sung, Trungnam Group cũng đề xuất tiếp tục giữ nguyên 5/7 khu đất đã được xác định tại hợp đồng BT vào năm 2016. Đó là khu C8A, Khu A, Khu đô thị Nam Thành phố, phường Tân Mỹ (5.500m2); Khu đất số 232 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long (17.575m2); Khu đất số 762 Bình Quới, phường Bình Quới (4.298m2); Khu đất phường Phước Long B (Trung tâm Hạt nhân) 4,2ha; Khu đất 3,3 ha tại số 290 Đào Trí, phường Phú Thuận.

Hiện trạng các khu đất mà Trungnam Group đề xuất

Giữa tháng 9, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cũng đã có ý kiến hiện trạng các khu đất mà Trungnam Group đề xuất.

Đối với Khu C8A, khu A, khu đô thị Nam Thành phố, hiện trạng là đất trống do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Khu đất số 232 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã bàn giao cho UBND quận 9 cũ (nay là phường Phước Long) để xây dựng trường mầm non và trường tiểu học theo chỉ đạo của UBND TPHCM. Diện tích còn lại khoảng 17.573m2, quy hoạch đất hỗn hợp. Hiện trạng đất trống do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Khu đất số 762 Bình Quới, phường Bình Quới sau khi trừ diện tích đã cấp giấy chứng nhận cho bà Phạm Thị Kim Ngân (3.555m2) thì phần còn lại đất trống do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Khu đất phường Phước Long B, quận 9 (cũ) dự kiến thanh toán hợp đồng BT nhưng sau đó UBND TP giao đất cho Trung tâm Hạt nhân TP xây dựng Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường cấp vùng. Đồng thời giao đất cho Công ty cổ phần bất động sản Phước Nhân thực hiện dự án xây dựng nhà ở và chung cư cao tầng. Hiện trạng đất trống do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Khu đất tại số 290 Đào Trí, phường Phú Thuận, UBND TP chấp thuận cho Công ty cổ phần Phú Thuận được gia hạn thời gian để lập dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch mới được điều chỉnh và trình duyệt theo quy định. Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND quận 7 cũ được giao tiếp tục hướng dẫn đơn vị này hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Trung tâm Phát triển quỹ đất không được giao nhiệm vụ tiếp nhận khu đất nêu trên.

Khu dân cư và tái định cư xã Nhà Bè và khu đô thị Nhơn Đức - Phước Lộc, xã Hiệp Phước và xã Nhà Bè, hai khu đất nêu trên chưa bồi thường giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất không được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý.

Khu đất tại số 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan), phường Bình Lợi Trung theo báo cáo của Công ty cổ phần Kỹ nghệ súc sản Việt Nam hiện có 19 hộ với 78 nhân khẩu có hộ khẩu thường trú tại khu đất, tiền thân là nhân viên làm việc tại đơn vị này và được bố trí nhà, đất để tự xây dựng nhà và không được cấp phép xây dựng.

Phía Trung Nam cho biết nếu tới thời gian thanh toán mà công tác di dời chưa hoàn tất, công ty sẽ chờ hoàn tất đầy đủ các thủ tục trước khi nhận bàn giao khu đất này.

Còn khu đất số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh hiện do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý. Hiện trạng phía mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Khắc Nhu đang kinh doanh cà phê, phòng tập thể dục thể thao.

Khu đất này trước đây đã được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc bán chỉ định cho nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng mới Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng.

Tuy nhiên cuối năm 2024, UBND TPHCM ra quyết định bãi bỏ quyết định cũ về việc xây dựng Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng theo hình thức BT, giao Sở Văn hóa và Thể thao hoàn thiện hồ sơ, xem xét đầu tư dự án từ nguồn vốn đầu tư công của thành phố.