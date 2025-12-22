Chính phủ thúc TPHCM xử lý tồn đọng, gồm dự án liên quan bà Trương Mỹ Lan

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình về báo cáo kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc tại TPHCM.

Theo đó, TPHCM sau sắp xếp có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan tháo gỡ, cho định hướng tháo gỡ 670/838 dự án, tương đương 80% các dự án được xử lý.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu TPHCM làm rõ các vướng mắc của dự án liên quan việc tuân thủ các quy định pháp luật trong từng thời kỳ. Bốn dự án được điểm tên gồm Khu cao ốc văn phòng và khách sạn tại số 3C Tôn Đức Thắng, Khu dân cư số 168 Phan Văn Trị, Khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế (siêu dự án Amigo trong vụ án Trương Mỹ Lan), dự án giải quyết ngập do triều cường (giai đoạn 1).

Dự án Amigo trong vụ án Trương Mỹ Lan tọa lạc ở vị trí siêu đắc địa tại trung tâm TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Với 3 dự án đầu tiên, TPHCM được đề nghị tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ Công an trả lời kết quả xác minh về các nội dung liên quan trực tiếp đến các dự án. Trong đó, xác định rõ vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không, nếu có thì các dự án trên có phải là vật chứng của vụ án hay không? Trên cơ sở kết quả trả lời của Bộ Công an, UBND TPHCM tập trung, chủ động giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc tại các dự án này.

Đối với dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng do Trung Nam Group làm chủ đầu tư, TPHCM được yêu cầu khẩn trương thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích; báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện.

Đối với 12 dự án thuộc thẩm quyền của TPHCM, đề nghị thành phố khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm trong tháng 1/2026.

Đối với các kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về xác định thời điểm tính giá đất cho quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư (dự án BT); xác định lại giá đất để truy thu các khoản nộp bổ sung thì Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn TPHCM thực hiện theo quy định; đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối với những dự án có tình huống pháp lý tương tự như quy định tại Nghị quyết số 170 của Quốc hội, Phó Thủ tướng đề nghị UBND TP chủ động rà soát, phân loại và xác định tình huống tương tự về mặt pháp lý của dự án; cơ chế, chính sách đề xuất áp dụng theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 11/12/2025.

Đối với nội dung vướng mắc tại các dự án BT, BOT, UBND TPHCM chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để được hướng dẫn thực hiện theo quy định; tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) đảm bảo theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước và nhà đầu tư.