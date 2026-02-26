Thủ tướng: Nghiên cứu mở rộng đối tượng mua nhà ở xã hội

Sáng 26/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo để rà soát, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Phiên họp thứ 5, đặc biệt là thảo luận về chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/tháng.

Một số khu vực tăng giá bất động sản đột biến chưa kiểm soát được

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất tư duy, bàn giải pháp về phát triển phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình, tăng nguồn cung về nhà ở cho nhiều đối tượng khác nhau, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận nhà ở của mỗi người dân.

Các đại biểu cho rằng, cần các chính sách nhằm tăng cường quỹ đất dành cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân có thu nhập trung bình; đẩy nhanh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng.

Trong đó nghiên cứu ưu tiên bố trí quỹ đất làm nhà ở thương mại có giá phù hợp; tăng cường phát triển đô thị theo định hướng giao thông đô thị TOD nhằm tối ưu hoá việc sử dụng đất, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng sử dụng đất. Cùng với đó, dành nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án nhà ở thương mại có giá trị phù hợp mà người dân có nhu cầu mua nhà.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như cung bất động sản tăng nhưng giá chưa giảm; chất lượng nguồn cung chưa phù hợp; 6 địa phương chưa kiện toàn Ban Chỉ đạo; việc vận hành Quỹ nhà ở tại một số địa phương chưa mang lại hiệu quả cao; công tác chia sẻ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản giữa các Bộ, ngành chưa đồng bộ.

Việc giải ngân Chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội mới đạt được 12,4% (khoảng 18.000 tỷ đồng), chưa đạt kỳ vọng. Thủ tục liên quan đến xác nhận điều kiện về thu nhập đối với người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động còn lúng túng trong thực hiện ở cấp cơ sở. Một số khu vực có hiện tượng tăng giá bất động sản đột biến chưa kiểm soát được.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, thời gian tới, mục tiêu là bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp thu nhập; tăng nguồn cung bất động sản, nhà ở các phân khúc; giảm giá thành sản phẩm.

Thủ tục, quy trình cũng cần thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; bình ổn giá, chống tiêu cực, không để tham nhũng, đầu cơ; hoàn thành cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Cùng với đó, thực hiện phương châm 36 chữ: Nhận thức đúng tầm - Tư duy đột phá - Chính sách phù hợp - Thị trường kiểm soát - Vướng mắc tháo gỡ - Số hóa thủ tục - Phát triển bao trùm - Lợi ích hài hòa - Nhân dân thụ hưởng.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, trong đó nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội (Ảnh: VGP)

Nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương cần tập trung rà soát, đẩy nhanh công tác quy hoạch tại các địa phương trong quý I/2026.

Tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, xây dựng hạ tầng để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn; rà soát, bảo đảm nguồn cung ứng, tạo thuận lợi về nguyên vật liệu xây dựng.

Đồng thời đơn giản hóa thủ tục, thiết kế quy trình số hóa, giảm chi phí tuân thủ để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong triển khai các dự án nhà ở và bất động sản.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung đã kết luận tại phiên họp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030; triển khai hiệu quả Nghị định số 302 về Quỹ nhà ở quốc gia và hoàn thiện Quỹ nhà ở địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản.

Giao các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập, trình cấp có thẩm quyền. Tăng cường tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp với các địa phương triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2030.

Qua đó, chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp tiêu cực, môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội, cũng như liên quan thị trường bất động sản nói chung.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng cho nhà ở xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi.

Kiểm soát chặt tín dụng bất động sản đầu cơ, tập trung cho nhu cầu ở thực của người dân, thực hiện điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; theo dõi, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

Các địa phương tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 đã được giao. Đối với các dự án đã khởi công, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm 2026.

Đối với các dự án đã thực hiện giao chủ đầu tư, tập trung hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, giao đất để sớm khởi công dự án; tiếp tục rà soát, tổ chức lập, phê duyệt danh mục vị trí khu đất đã được xác định để phát triển nhà ở xã hội, các dự án nhà ở xã hội.

Qua đó, bố trí đủ quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện giao chủ đầu tư theo quy định.

Yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, trong đó nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì tổng kết việc phát triển nhà ở xã hội, việc nào làm tốt, nơi nào làm tốt phải biểu dương, khen thưởng; việc nào chậm phải nhắc nhở, phê bình; thúc đẩy phong trào, xu thế ngày càng tốt hơn.