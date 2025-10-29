Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Cả nước có hơn 600 công trình xanh

Chiều nay (29/10), phiên toàn thể chương trình Tuần lễ Công trình xanh, Giao thông xanh Việt Nam 2025 diễn ra tại TPHCM. Sự kiện do Bộ Xây dựng tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, phát triển công trình xanh và giao thông xanh là 2 cấu phần quan trọng của phát triển kinh tế xanh.

Công trình xanh là một bộ phận quan trọng của kinh tế xanh trong lĩnh vực xây dựng đô thị. Việc phát triển công trình xanh sẽ góp phần giảm tiêu thụ năng lượng, nước, vật liệu và giảm phát thải CO2, thúc đẩy sản xuất vật liệu tái chế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và chất lượng môi trường sống.

Còn giao thông xanh thuộc nhóm giải pháp giảm phát thải trong lĩnh vực vận tải, là trụ cột của kinh tế xanh trong hạ tầng - năng lượng - vận tải, bao gồm sử dụng phương tiện sạch (xe điện, xe nhiên liệu sinh học); đầu tư hạ tầng bền vững (metro, BRT, đường sắt tốc độ cao, trạm sạc điện và hệ thống giao thông thông minh).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định phát triển công trình xanh và giao thông xanh không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là định hướng chiến lược của nền kinh tế (Ảnh: BTC).

Cũng theo ông, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến phát triển xanh. Hàng loạt nghị quyết, chính sách quan trọng đã được ban hành.

Triển khai các định hướng trên, Bộ Xây dựng đã đồng bộ hóa hệ thống pháp luật liên quan đến công trình và giao thông xanh, trong đó nổi bật là Luật Xây dựng, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Bảo vệ môi trường...

Ông Nguyễn Văn Sinh thông tin, đến hết quý III, cả nước có hơn 600 công trình xanh với tổng diện tích gần 17 triệu m2 cùng hơn 183.000 ô tô điện và 974 xe bus điện đang lưu hành. Hà Nội và TPHCM là 2 địa phương dẫn đầu. Các địa phương khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Khánh Hòa… cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào việc phát triển nền kinh tế xanh và bền vững.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói sự kiện hướng tới nhiều mục tiêu, trong đó xác định các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để vạch ra các trọng tâm ưu tiên và hành động cụ thể nhằm nhanh chóng thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành xây dựng, hướng tới phát triển bền vững. Từ đó đề xuất cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy phát triển công trình xanh, giao thông xanh tại Việt Nam.

Nói tại sự kiện, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết sau sáp nhập, TPHCM trở thành siêu đô thị với diện tích hơn 6.700km2, dân số hơn 14 triệu người. Phương tiện giao thông hơn 10 triệu xe máy và hơn 1 triệu ô tô các loại của thành phố đặt ra những thách thức trong quản lý và phát triển đô thị hiện đại, bền vững.

TPHCM đang thực hiện các chương trình phát triển xanh và chuyển đổi năng lượng như triển khai Đề án phát triển đường sắt đô thị, Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông; Thúc đẩy các dự án giao thông công cộng thân thiện môi trường, hệ thống xe bus điện và xe bus sử dụng nhiên liệu sạch.

Đồng thời, thành phố cũng thúc đẩy phát triển các công trình xanh, tiết kiệm năng lượng, khuyến khích doanh nghiệp tham gia chứng nhận công trình xanh, công trình Net Zero. Tính đến tháng 9, TPHCM sau sáp nhập có 268 công trình xanh, tương ứng gần 6,3 triệu m2 sàn.

Ông Cường nhấn mạnh cần cùng nhau thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong quy hoạch, thiết kế và thi công công trình; tăng cường liên kết giữa hạ tầng giao thông, đô thị và năng lượng tái tạo; mở rộng hợp tác công – tư và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển công trình và phương tiện giao thông xanh. Đặc biệt, cần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xanh, trong đó doanh nghiệp là trung tâm, nhà khoa học là hạt nhân và Nhà nước đóng vai trò kiến tạo.