Nơi người nườm nượp đi mua đất sau đề xuất khu công nghiệp giờ ra sao?

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào những ngày đầu tháng 2 cho thấy, tại các xã Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An - những địa phương nằm trong khu vực được đề xuất nghiên cứu xây dựng Khu công nghiệp VSIP 4, cuộc sống của người dân đã ổn định trở lại.

Bà con nông dân vẫn miệt mài gieo trồng, chăm sóc lúa và hoa màu trên các cánh đồng. Tình trạng ô tô nối đuôi nhau dừng đỗ hỏi mua đất như thời điểm trước đã không còn.

Xã Kim Liên, một trong ba địa phương nằm trong khu vực được đề xuất khảo sát xây dựng Khu công nghiệp VSIP (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trước đó, thông tin về việc đề xuất khảo sát, nghiên cứu Khu công nghiệp VSIP 4 đã tạo nên một cơn "sốt đất" cục bộ. Nhiều người dân, giới đầu tư và môi giới bất động sản đổ về các khu vực này để tìm hiểu, mua bán đất. Không ít thửa đất nông nghiệp, đất vườn được rao bán và giao dịch chóng vánh, khiến thị trường địa phương trở nên sôi động bất thường.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, dự án VSIP 4 hiện mới chỉ dừng ở bước đề xuất nghiên cứu, chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết, cũng chưa triển khai các thủ tục thu hồi đất hay giải phóng mặt bằng. Do đó, mọi giao dịch đất đai phát sinh trong thời gian qua đều mang tính dân sự và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thực tế cho thấy, sau giai đoạn "nóng" ngắn hạn, hoạt động mua bán đất tại khu vực này đã nhanh chóng lắng xuống. Người dân địa phương cho biết, hiện không còn nhiều người từ nơi khác tìm về hỏi mua đất, các thửa ruộng, vườn vẫn được canh tác như trước.

Không gian cảnh quan giữa núi Đại Huệ và núi Chung, nằm trong quy hoạch tổng thể Khu di tích Kim Liên (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện chính quyền các xã Kim Liên và Đại Huệ khẳng định, đến thời điểm hiện tại, địa phương chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào liên quan đến việc triển khai dự án VSIP 4 trên địa bàn.

“Dự án mới dừng ở giai đoạn đề xuất nghiên cứu, khảo sát. Đặc biệt, sau khi xuất hiện thông tin về việc khảo sát của VSIP 4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị xem xét, vì vậy đến nay chưa có động thái triển khai mới”, đại diện lãnh đạo UBND xã Kim Liên cho hay.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết thời gian qua, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không chạy theo tin đồn, không tự ý mua bán, chuyển nhượng đất đai trái quy định để tránh rủi ro. Khi có chủ trương chính thức của tỉnh, địa phương sẽ thông tin công khai để người dân nắm rõ.

Hiện tại, vùng đất được đề xuất nghiên cứu VSIP 4 vẫn giữ nguyên hiện trạng. Từ sự nhộn nhịp mua bán trong thời gian ngắn, khu vực này đã trở lại nhịp sống yên ả, trong khi người dân chờ đợi những quyết định chính thức từ các cơ quan chức năng về tương lai của dự án.

Hiện thông tin về Khu công nghiệp VSIP mới dừng ở giai đoạn khảo sát, chưa có diễn biến mới (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chị Nguyễn Thị Giang, trú xóm 6, Nam Giang, xã Kim Liên cho biết, thời điểm trước, khi xuất hiện thông tin về việc đề xuất dự án VSIP 4, khu vực này từng chứng kiến cảnh người dân và giới đầu tư kéo đến đông đúc để tìm hiểu, mua bán đất. Tuy nhiên, đến nay, hoạt động này đã hoàn toàn lắng xuống, không còn cảnh nhộn nhịp như trước.

Trước đó, Dân trí đã phản ánh về tình trạng "sốt đất" ảo tại các xã Đại Huệ, Vạn An, Kim Liên sau khi xuất hiện thông tin đề xuất khảo sát khu công nghiệp VSIP 4 tại Nghệ An.

Có những thời điểm, ô tô nối đuôi nhau về làng, nhiều thửa đất được hỏi mua dù chưa có quy hoạch, chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Chính quyền địa phương khi đó đã khẳng định dự án mới dừng ở bước đề xuất nghiên cứu, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng, tránh chạy theo “sốt đất” tiềm ẩn rủi ro.