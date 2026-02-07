Tối giản nhưng ấm áp, xu hướng nội thất lên ngôi năm nay

Nếu như vài năm trước, phong cách tối giản (minimalism) thuần túy làm mưa làm gió với triết lý "ít hơn là nhiều" thì giờ đây, không ít gia chủ bắt đầu cảm thấy sự trống trải.

Những căn phòng quá ít đồ đạc, sử dụng tông trắng lạnh hoặc xám bê tông đôi khi mang lại cảm giác xa cách, thiếu sinh khí. Đó là lúc tối giản ấm áp (warm minimalism) bước vào và thay đổi cuộc chơi.

Không phải ngẫu nhiên các chuyên gia dự đoán phong cách thống trị năm 2026. Giữa nhịp sống ngày càng hối hả và áp lực, người ta không chỉ cần một ngôi nhà gọn gàng, người ta cần được vỗ về.

Không gian tối giản với gam màu ấm và vật liệu tự nhiên, xu hướng nội thất được ưa chuộng năm 2026 (Ảnh: The Pinnacle List).

Sự chuyển dịch của bảng màu trung tính

Cốt lõi của tối giản ấm áp vẫn là sự tinh gọn, nhưng linh hồn của nó nằm ở nhiệt độ màu sắc. Hãy quên đi màu trắng tinh hay xám lạnh lẽo. Thay vào đó là sự lên ngôi của nhóm màu trắng ngà, kem, be, nâu đất nung hay màu gỗ sồi tự nhiên.

Những tông màu này không chỉ giúp không gian trông rộng rãi hơn, giải quyết bài toán diện tích của các căn hộ chung cư, mà còn tạo ra phông nền dịu mắt, ấm cúng ngay khi bước chân qua cửa. Ánh sáng vàng nhẹ kết hợp với bảng màu này sẽ tạo nên hiệu ứng thị giác thư giãn tuyệt đối.

Đánh thức xúc giác bằng vật liệu thô mộc

Nếu phong cách tối giản cũ ưu tiên bề mặt bóng loáng, phẳng lì thì tối giản ấm áp lại tôn vinh sự không hoàn hảo và chất cảm vật liệu. Đây là sân chơi của gỗ tự nhiên có vân, đá mài, gốm sứ thủ công và đặc biệt là các loại vải dệt thô.

Tại Việt Nam, xu hướng trên càng dễ áp dụng khi chúng ta có sẵn nguồn vật liệu mây tre đan, gỗ óc chó hay vải linen (đũi) chất lượng cao. Một chiếc ghế sofa bọc vải nỉ nhung mềm mại, một tấm thảm len xù hay chiếc bàn trà gỗ nguyên khối với các cạnh bo tròn sẽ phá tan sự cứng nhắc.

Chính sự phong phú của kết cấu sẽ lấp đầy khoảng trống thị giác mà không cần phải nhồi nhét quá nhiều đồ trang trí vụn vặt.

Những đường cong chữa lành

Năm 2026, chúng ta sẽ thấy ít đi những góc nhọn sắc sảo và thay vào đó là những đường cong mềm mại. Trong ngôn ngữ thiết kế của tối giản ấm áp, các món nội thất mang hình khối hữu cơ đóng vai trò then chốt.

Bàn ăn hình oval, gương soi vòm cong hay những chiếc ghế bành bo tròn không chỉ an toàn hơn cho các gia đình có trẻ nhỏ mà còn mang lại cảm giác luân chuyển năng lượng nhẹ nhàng. Về mặt tâm lý học không gian, những đường cong giúp mắt người thư giãn hơn, giảm bớt sự căng thẳng vô hình thường thấy ở những không gian quá nhiều góc cạnh công nghiệp.

Sống chất lượng hơn với ít đồ đạc hơn

Tối giản ấm áp không có nghĩa là vứt bỏ mọi thứ để nhà trống trơn. Nó là nghệ thuật của sự chọn lọc. Thay vì mua 10 món đồ trang trí giá rẻ, hãy đầu tư vào 1-2 món đồ thủ công tinh xảo, có câu chuyện riêng.

Điều này đồng nghĩa với việc giữ lại những món đồ kỷ niệm mang tính kết nối gia đình nhưng sắp xếp chúng trong một không gian thoáng đãng hơn. Một bình gốm Bát Tràng men rạn đặt trên kệ gỗ đơn giản sẽ tỏa sáng hơn nhiều so với việc để nó chìm nghỉm trong tủ kính đầy đồ lưu niệm.

Tối giản ấm áp không chỉ là một xu hướng thẩm mỹ mà còn là lời giải cho bài toán cân bằng cuộc sống: đủ gọn để đầu óc thảnh thơi, nhưng cũng đủ ấm để trái tim muốn trở về.