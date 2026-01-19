Sau Hà Nội, một thành phố ở miền Tây cũng muốn làm khu đô thị Olympic

Tại kỳ họp thứ 8 (chuyên đề), HĐND TP Cần Thơ khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 289 về điều chỉnh Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch điều chỉnh, Cần Thơ tiếp tục được xác định là cực tăng trưởng quốc gia và trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò đầu mối trong nhiều lĩnh vực then chốt như thương mại, logistics, du lịch, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế và khoa học công nghệ.

Cần Thơ được xác định là cực tăng trưởng quốc gia và trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long(Ảnh: Bảo Kỳ).

Văn hóa và thể thao được nhấn mạnh như những trụ cột mềm, góp phần tạo bản sắc và gia tăng sức hút đô thị. Trong đó, đáng chú ý là phương án phát triển Khu đô thị thể thao Olympic với quy mô khoảng 3.400ha.

Khu vực này được quy hoạch trở thành quần thể đô thị, thể thao hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao lớn như SEA Games, ASIAD và các giải thể thao chuyên nghiệp.

Theo định hướng, Khu đô thị thể thao Olympic sẽ bao gồm trung tâm huấn luyện thể thao thành tích cao; trung tâm y học thể thao và phục hồi chức năng; khu công nghệ thể thao số ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và thực tế ảo trong huấn luyện, thi đấu. Song song đó là hệ thống dịch vụ đô thị, lưu trú, thương mại, giải trí và giáo dục thể thao được phát triển đồng bộ, tạo nên một không gian đa chức năng.

Không chỉ phục vụ đào tạo và thi đấu, quần thể này còn được kỳ vọng trở thành không gian tổ chức sự kiện, lễ hội, các hoạt động văn hóa - thể thao kết hợp du lịch, góp phần hình thành sản phẩm “du lịch sự kiện, du lịch thể thao” đặc trưng của Cần Thơ và toàn vùng hạ lưu sông Mekong.

Trước đó, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 14/12/2025, quy mô dân số dự án khoảng 751.000 người với tổng vốn đầu tư khoảng 925.651 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý II/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2035.

Về quy hoạch, khu đô thị thể thao Olympic có quy mô hơn 9.171ha, thuộc địa bàn 11 xã, phường, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành 4 phân khu A, B, C, D.

Mục đích của dự án khu đô thị Olympic nhằm mở rộng không gian đô thị phía nam, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm như đường Vành đai 4, tổ hợp TOD (đô thị nén) ga Ngọc Hồi, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị.

Cùng với đó, hình thành quần thể đô thị thể thao, dịch vụ, du lịch, sinh thái quy mô lớn, với khu liên hợp thể thao và các làng Olympic đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Thế vận hội Olympic...