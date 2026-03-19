Ra mắt Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư tại TPHCM

Chiều nay (19/3), đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TPHCM (HCMO) chính thức diễn ra, đánh dấu sự ra đời của hiệp hội nghề đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà chung cư.

Sự ra đời của hiệp hội được đánh giá là cần thiết, trong bối cảnh TPHCM đã bước vào giai đoạn mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập thêm các địa phương lân cận như tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ đó, TPHCM sau sắp xếp có quy mô dân số lớn nhất cả nước với trên 14 triệu dân. Cùng với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, loại hình nhà ở chung cư đã trở thành xu hướng tất yếu khi toàn thành phố có khoảng 1.800 dự án nhà chung cư đã bàn giao.

Trong quá trình vận hành, các dự án còn tồn tại nhiều bất cập, khó khăn như phát sinh tranh chấp giữa cư dân, ban quản trị và chủ đầu tư; tính minh bạch trong công tác thu, quản lý, sử dụng quỹ bảo trì, quỹ vận hành... Nhiều vụ việc tranh chấp kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống cư dân...

Do đó, sự ra đời của HCMO được kỳ vọng tạo ra sự gắn kết, trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp - cư dân - cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ và tuyên truyền nếp sống văn minh, văn hóa, trong cộng đồng khu đô thị, khu chung cư.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, HCMO đặt mục tiêu trở thành tổ chức nghề nghiệp uy tín, đại diện cho cộng đồng các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà chung cư và những nhóm ngành nghề hỗ trợ khác tại TPHCM.

Từ đó, tập hợp, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý vận hành và các ngành nghề liên quan; chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đại diện HCMO cho biết kỳ vọng sẽ trở thành mô hình chuẩn, lan tỏa kinh nghiệm, tiêu chuẩn và giá trị tích cực đến các địa phương khác. HCMO sẽ là động lực để các thành phố khác phát huy, áp dụng và phát triển, góp phần hình thành một hệ thống quản lý vận hành chung cư đồng bộ, hiện đại và bền vững trên toàn quốc.

Đại hội đã bầu ban chấp hành Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TPHCM gồm 23 thành viên, ban thường vụ gồm 9 thành viên. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Savista, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.