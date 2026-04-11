TPHCM bán đấu giá 28 căn hộ tại vị trí "vàng"

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định đấu giá tài sản được tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước là 28 căn hộ liên kế thuộc khu A, chung cư Phú Thọ, phường Phú Thọ (quận 11 cũ). Khu vực đấu giá căn hộ được đánh giá ở vị trí "vàng", gần trung tâm TPHCM, thuận tiện giao thông.

Việc đấu giá được thực hiện theo chủ trương đã được UBND TPHCM phê duyệt trước đó nhằm thu hồi nguồn vốn về ngân sách.

Cụm căn hộ tại phường An Khánh cũng trong diện đấu giá (Ảnh: Nam Anh).

Để phục vụ công tác đấu giá, UBND TPHCM giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 11 và UBND phường Phú Thọ thực hiện bàn giao, tiếp nhận 28 căn hộ nêu trên kèm hồ sơ pháp lý, đảm bảo quản lý đúng quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM được giao là cơ quan tổ chức thực hiện đấu giá, bao gồm việc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị hành nghề đấu giá tài sản để triển khai.

Sở Tư pháp được giao chủ trì hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đấu giá tài sản; xử lý các khó khăn, vướng mắc và giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ đấu giá sau khi trừ các chi phí liên quan, đồng thời xử lý các tồn tại về kinh phí trước đây (nếu có).

Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM thực hiện chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và cập nhật địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định cho người trúng đấu giá.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá, đảm bảo đúng trình tự, quy định pháp luật.

Quyết định có hiệu lực trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký. Việc đưa 28 căn hộ tại khu A, chung cư Phú Thọ ra đấu giá được kỳ vọng góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công, đồng thời tăng thu ngân sách cho TP.HCM.