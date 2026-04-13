Dự án nhà ở xã hội "quá nóng", chủ đầu tư cấm nhân viên không được nhận cọc

Công ty cổ phần Đức Mạnh - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại phường Diên Hồng, TPHCM - vừa ra văn bản nghiêm cấm tất cả nhân viên công ty, ban quản lý dự án này không được hướng dẫn nhận môi giới, hứa hẹn hay nhận đặt cọc mua căn hộ.

Theo văn bản, việc mở bán các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt phải tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi dự án chính thức mở bán thì thông tin sẽ được đăng tải công khai trên website của Sở Xây dựng TPHCM và website của chủ đầu tư.

Cho đến thời điểm hiện nay, công ty chưa tiếp nhận bất cứ hồ sơ đăng ký mua căn hộ, không trực tiếp nhận hay nhận đặt cọc của bất cứ tổ chức, cá nhân. Công ty cũng không có thỏa thuận, hợp tác hay ủy quyền cho bất kỳ đơn vị, tổ chức, sàn bất động sản hay bất kỳ cá nhân nào đứng ra rao bán, môi giới, nhận đặt cọc căn hộ, thông báo nêu.

Từ đó, Công ty Đức Mạnh thông báo đến tất cả nhân viên công ty, ban quản lý dự án về việc nghiêm cấm không được hướng dẫn nhận môi giới, hứa hẹn hay nhận đặt cọc mua căn hộ tại dự án trên. Nếu phát hiện vi phạm, cá nhân đó sẽ bị cho nghỉ việc và tự chịu trách nhiệm theo quy định.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Thông báo của Công ty Đức Mạnh diễn ra trong bối cảnh dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt được rất nhiều người dân chú ý, do vị trí đắc địa, giá bán cạnh tranh. Dự án này sở hữu vị trí nằm ở khu vực trung tâm thành phố, nơi hiếm khi xuất hiện các dự án nhà ở cùng phân khúc.

Theo kế hoạch, dự án mở bán các khối A1, A2 và một phần khối B2 với tổng cộng 755 căn hộ nhà ở xã hội. Diện tích căn hộ dao động từ khoảng 34m2 đến 77m2.

Chủ đầu tư dự kiến giá bán nhà ở xã hội khoảng hơn 21,6 triệu đồng/m2, chưa bao gồm các loại thuế và phí theo quy định. Mức giá chính thức sẽ được công bố trước thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) còn tiết lộ vào cuối tháng 3, dự án hiện đã ghi nhận hơn 12.000 hồ sơ đăng ký mua, vượt 16 lần nguồn cung (khoảng 750 căn hộ).