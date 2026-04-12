Đường sắt cao tốc Bắc - Nam có bước chuyển mới

Tách đại dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 6/4 nhằm triển khai Nghị quyết số 265/2025/QH15, cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập.

Người quyết định đầu tư không phải phê duyệt chủ trương đầu tư; được lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án, triển khai xây dựng khu tái định cư trên cơ sở Hồ sơ thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Dự án đường sắt cao tốc (Ảnh minh họa: Xinhua).

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật được triển khai sau khi chủ đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam bàn giao hồ sơ, xác định mốc giới trên thực địa giải phóng mặt bằng cho địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và được cập nhật, tổng hợp, phê duyệt điều chỉnh dự án, được bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và địa phương hàng năm.

Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo tư vấn thiết kế tuyến thẳng nhất có thể, chính xác về thông số kỹ thuật bảo đảm phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn… hạn chế tối đa phải nắn, chỉnh tuyến khi đã giải phóng mặt bằng tránh lãng phí.

Một tập đoàn Đài Loan (Trung Quốc) muốn cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mới đây có cuộc tiếp Tập đoàn Central Trading & Development (CT&D) của Đài Loan (Trung Quốc) với người dẫn đoàn là Chủ tịch HĐQT Đinh Quảng Hồng.

Tại buổi gặp, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CT&D Đinh Quảng Hồng chia sẻ doanh nghiệp mong muốn mở rộng hoạt động đầu tư hợp tác tại Hà Nội, trong đó có việc tham gia vào dự án cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc. CT&D là nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm tại Việt Nam với những dự án tiêu biểu như Khu chế xuất Tân Thuận, Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (ở phía Nam).

Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Ảnh: DT).

Trước ý kiến của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, đề xuất hợp tác của Tập đoàn phù hợp với tinh thần quy hoạch Thủ đô theo tầm nhìn chiến lược 100 năm, xác định xây dựng Hà Nội theo hướng tái thiết các khu vực đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Cùng với đó, một số chủ trương cũng tạo điều kiện, nền tảng để các nhà đầu tư và đối tác quốc tế tham gia đồng hành với quá trình phát triển của Hà Nội.

Hà Nội sắp đấu giá 306 khu đất, dự kiến thu hơn 63.000 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, toàn thành phố dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích đất đưa ra đấu giá khoảng 729ha (không bao gồm diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật). Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến thu được khoảng 63.031 tỷ đồng.

Một khu đất đấu giá tại Hà Nội (Ảnh: HP).

Người dân diện di dời Vành đai 1 được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi liên danh nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội Hạ Đình về việc hướng dẫn bố trí nhà ở xã hội tại dự án cho các đối tượng phải di chuyển để phục vụ dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Trước đó, liên danh nhà đầu tư đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị hướng dẫn cụ thể cơ chế mua bán nhà ở xã hội đối với các trường hợp phải di chuyển phục vụ dự án đường Vành đai 1.

Diện mạo đường Vành đai 1 đoạn Voi Phục - Hoàng Cầu sau 2 tháng thông tuyến (Ảnh: Thành Đông).

Sở này cho biết theo quy định hiện hành, các trường hợp bị thu hồi nhà ở, đất ở để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng có thể được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm. Đồng thời, không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, thu nhập như quy trình thông thường.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền cơ sở để triển khai đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện.

Hà Nội có thêm một dự án nhà ở xã hội giá vượt 30 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công khai giá bán, thuê mua dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Thanh Liệt (Valenta Nguyễn Xiển). Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Videc - Trường Thành.

Khu nhà ở xã hội phường Thanh Liệt có quy mô sử dụng đất khoảng 3.500m2, gồm một tòa nhà cao 30 tầng nổi, ba tầng hầm và một tum.

Nhà ở xã hội thu hút sự quan tâm lớn của người dân (Ảnh: Văn Hưng).

Dự án có 390 căn hộ, trong đó 90% để bán, còn lại cho thuê mua. Giá bán mỗi m2 (chưa gồm thuế VAT, phí bảo trì) khoảng 31,4 triệu đồng. Như vậy, với các căn hộ có diện tích 45-77m2, người mua cần chi khoảng 1,4-2,4 tỷ đồng để sở hữu căn hộ tại dự án. Chủ đầu tư dự kiến bàn giao nhà vào quý IV/2028.

Giá thuê mua căn hộ tại Valenta Nguyễn Xiển là hơn 388.000 đồng/m2/tháng, tương đương 17,4-29,9 triệu đồng cho cả căn. Tính đến nay, dự án trên là nhà ở xã hội có giá bán cao thứ hai tại Hà Nội sau dự án tại 275 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân), giá hơn 32 triệu đồng/m2.

Phú Thọ sắp có khu công nghiệp gần 2.000 tỷ đồng

Ngày 9/4, liên doanh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Khu công nghiệp và Dịch vụ quốc tế Vĩnh Phúc (VISIZ) và Công ty cổ phần SHINEC tổ chức lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Yên tại tỉnh Phú Thọ.

Khu công nghiệp Phúc Yên có diện tích khoảng 111,3ha tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.988 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm.

Về vị trí, khu công nghiệp Phúc Yên nằm ngay tại nút giao IC2 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cách sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng 10km.

Toàn cảnh về vị trí dự án (Ảnh: CĐT).

Bộ Xây dựng thừa nhận giá nhà vẫn cao

Tại buổi họp báo quý I/2026, Bộ Xây dựng cho biết thị trường bất động sản ghi nhận khoảng 115.650 giao dịch thành công, giảm so với quý trước và cùng kỳ năm 2025. Trong đó, phân khúc căn hộ và nhà ở riêng lẻ có hơn 25.600 giao dịch, còn đất nền chiếm phần lớn với gần 90.000 giao dịch.

Lượng giao dịch giảm cho thấy thị trường vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, chưa thực sự phục hồi mạnh mẽ trên diện rộng.

Giá nhà cao, nhiều người vẫn đang đi tìm lời giải cho bài toán an cư (Ảnh: TN).

Dù vậy, mặt bằng giá bất động sản nhìn chung không giảm. Theo Bộ Xây dựng, giá bất động sản tại các địa phương cơ bản ổn định và duy trì ở mức cao. Một số địa phương ghi nhận mức tăng nhẹ so với quý trước, như Hà Nội, TPHCM và Khánh Hòa tăng khoảng 2%, trong khi Đà Nẵng và Đồng Nai tăng trên 1%.

TPHCM chốt phương án đấu giá 3.790 căn hộ bỏ hoang tại Thủ Thiêm

Liên quan đến quỹ nhà tái định cư phường An Khánh (trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM), Sở Xây dựng cho biết thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá.

Khi có kết quả đấu giá, nhà đầu tư sẽ kiểm định, đánh giá và tổ chức sửa chữa nhằm đảm bảo chất lượng và cung cấp đủ các tiện ích bên trong công trình. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Khu nhà tái định cư tại phường An Khánh (Ảnh: Nam Anh).

Lãnh đạo thành phố đang quyết liệt chỉ đạo UBND phường xã, các cơ quan thực hiện công tác bồi thường phải tăng tốc, tích cực vận động người dân sớm nhận nhà để tái định cư.

Công ty con của Vinhomes trúng thầu dự án gần 1 tỷ USD ở Điện Biên

UBND tỉnh Điện Biên vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc, tại phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa. Theo đó, Công ty cổ phần Phát triển Thành phố Xanh (thuộc Vinhomes) là nhà đầu tư trúng thầu.

Theo quy hoạch, quy mô dân số của dự án vào khoảng 12.000 người. Tổng diện tích sử dụng đất gần 229ha, trong đó khoảng 88ha (38%) sẽ được đầu tư hạ tầng và bàn giao lại cho Nhà nước; phần còn lại hơn 141ha sẽ được nhà đầu tư khai thác kinh doanh.

Phối cảnh dự án (Ảnh: CĐT).

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 23.660 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 3.553 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và nguồn hợp pháp khác.

Dự án dự kiến cung cấp khoảng 2.812 căn nhà ở thấp tầng, gồm 1.836 căn liền kề và 975 căn biệt thự. Quỹ đất khoảng 9,9ha được bố trí để phát triển nhà ở xã hội với các khối chung cư cao tối đa 8 tầng. Bên cạnh đó, gần 87ha đất được quy hoạch cho khu sân golf 18 hố.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ được triển khai xây dựng cơ bản trong vòng 54 tháng kể từ ngày dự án được chấp thuận nhà đầu tư.