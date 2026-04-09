Kêu gọi đầu tư khu du lịch sinh thái gần 18.200 tỷ đồng tại TPHCM

UBND xã Dầu Tiếng, TPHCM thông báo mời gọi đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại bán đảo Tha La, hồ Dầu Tiếng.

Diện tích đất dự kiến sử dụng gần 207ha, với quy mô phục vụ gần 29.500 lượt khách du lịch mỗi ngày, khách lưu trú hơn 11.000 người/ngày. Khi đi vào vận hành, khu du lịch này dự kiến tạo việc làm cho khoảng 12.000 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tổng vốn đầu tư dự án là gần 18.175 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện trong 14 năm, dự kiến hoàn thiện tất cả hạng mục tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa toàn bộ dự án vào hoạt động kinh doanh vào quý IV/2040.

Dự án được định hướng phát triển thành khu nghỉ dưỡng đa chức năng, tích hợp nhiều loại hình dịch vụ như lưu trú, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, thể thao, hội nghị và vui chơi giải trí, gắn với trải nghiệm thiên nhiên. Đồng thời, phát triển du lịch sinh thái bền vững, hài hòa với cảnh quan hồ Dầu Tiếng và hệ sinh thái rừng, bảo vệ tài nguyên tự nhiên vừa tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực.

Trước đó vào tháng 6/2025, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 của dự án này.

Theo đó, tổng diện tích khu vực lập quy hoạch 458ha, gồm quỹ đất phát triển du lịch kết hợp 36ha mặt nước hồ tự nhiên để bố trí cầu tàu và các hồ nước (hồ nuôi các sinh vật và trồng cây thủy sinh).

Đáng chú ý, khu du lịch sinh thái này hướng đến phục vụ tối đa hơn 61.600 người mỗi ngày, tổng số phòng lưu trú dự kiến 4.880 phòng, bao gồm khách sạn và công trình lưu trú thấp tầng khác nhau.

Trong định hướng quy hoạch sử dụng đất, đất khu lưu trú nghỉ dưỡng thấp tầng (biệt thự nghỉ dưỡng các loại) gần 117ha, đất khu nghỉ dưỡng cao cấp gần 15ha, đất khu tổ hợp khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp gần 12ha.