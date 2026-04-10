TPHCM chốt phương án đấu giá 3.790 căn hộ bỏ hoang tại Thủ Thiêm

Liên quan đến quỹ nhà tái định cư phường An Khánh (trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM), Sở Xây dựng cho biết thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá. Khi có kết quả đấu giá, nhà đầu tư sẽ kiểm định, đánh giá và tổ chức sửa chữa nhằm đảm bảo chất lượng và cung cấp đủ các tiện ích bên trong công trình. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Cũng theo cơ quan này, pháp luật hiện hành quy định trước khi có quyết định thu hồi đất phải chuẩn bị quỹ nhà để phục vụ tái định cư. Hiện nay, quỹ căn hộ phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố đã được phân bổ cho các cơ quan để thực hiện việc bồi thường bằng nhà cho người bị thu hồi đất.

Hiện nay, lãnh đạo thành phố đang quyết liệt chỉ đạo UBND phường xã, các cơ quan thực hiện công tác bồi thường phải tăng tốc, tích cực vận động người dân sớm nhận nhà để tái định cư. Tình trạng bỏ trống sẽ được hạn chế, chờ người được bố trí tái định cư nhận nhà.

Khu nhà tái định cư tại phường An Khánh (Ảnh: Nam Anh).

Trước đó, TPHCM có ban hành kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ chung cư trong khu tái định cư phường An Khánh vào tháng 5 năm nay. Phương án bán đấu giá chia nhỏ theo 2 khối nhà: Khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ.

Dự án này đã được xây dựng từ năm 2013 đến 2015 nhằm bố trí chỗ ở cho người dân bị giải tỏa. Tuy nhiên, cụm căn hộ 3.790 căn này đã bị bỏ trống suốt nhiều năm, một số hạng mục xuống cấp.

TPHCM đã 4 lần tổ chức đấu giá toàn bộ số căn hộ này nhưng đều không thành công. Nguyên nhân được cho là do quy mô gói tài sản lớn và giá khởi điểm cao. Để tăng khả năng thu hút nhà đầu tư, tháng 3/2025, thành phố đã chấp thuận chuyển đổi công năng khu căn hộ sang nhà ở thương mại và chia nhỏ số căn hộ để đấu giá.