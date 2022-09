Hà Nội tăng cường kiểm tra việc quản lý, vận hành nhà chung cư

Cư dân căng băng rôn, chặn lối ra vào phản ánh tình trạng sống thiếu an toàn về an ninh và phòng cháy chữa cháy… tại tòa nhà chung cư Mỹ Sơn (Thanh Xuân, Hà Nội) do Công ty cổ phần Đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn làm chủ đầu tư (Ảnh: Trần Kháng).