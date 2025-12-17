Phi vụ sang tay "đất vàng" ở TPHCM chớp nhoáng của CEO Quốc Cường Gia Lai

Kết quả điều tra xác định, hành vi của bà Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai) gắn liền với quá trình thâu tóm khu “đất vàng” 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TPHCM.

Gây thiệt hại hơn 540 tỷ

Năm 2013, bà Loan (đại diện Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai) ký hợp đồng hứa chuyển nhượng, đặt cọc và thực hiện các bước để thâu tóm 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín từ các nhóm cổ đông và 2 doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa) với tổng giá trị gần 461 tỷ đồng.

Bà Như Loan trước khi bị khởi tố (Ảnh: M.K.).

Trước khi chính thức hoàn tất thủ tục sở hữu 100% vốn góp, bà Loan đã ký thỏa thuận chuyển nhượng lại toàn bộ dự án cho đối tác khác.

Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của bà Loan và các đồng phạm gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bà Loan khai khoảng tháng 10/2013, khi biết Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) có ý định bán lại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn nên đã liên hệ mua lại.

Qua tìm hiểu, bà Loan biết khu đất có nguồn gốc công sản, được cơ quan chức năng phê duyệt phương án sắp xếp theo hướng giao cho các công ty cao su thực hiện dự án.

Thu lợi hàng trăm tỷ đồng

Bà Loan khai nhận, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thành lập ra Công ty Phú Việt Tín để được giao đất, rồi chuyển nhượng 80% vốn góp tại công ty này cho phía Linh, Dừa không qua đấu giá; 20% vốn còn lại vẫn do 2 công ty cao su nắm giữ.

Thời điểm này, Công ty Phú Việt Tín tuy đã được giao đất và xác định tiền sử dụng đất, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án chưa có giấy chứng nhận đầu tư và chưa triển khai xây dựng. Khu đất vẫn do 2 công ty cao su quản lý, sử dụng.

Ngày 6/12/2013, bà Loan thống nhất với Linh, Dừa giá mua toàn bộ dự án là gần 461 tỷ đồng, bao gồm cả tiền sử dụng đất. Theo thỏa thuận, Linh và Dừa có trách nhiệm làm việc với các công ty cao su để chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho bà Loan.

Bà Loan đặt cọc 50 tỷ đồng và ứng trước hơn 186 tỷ đồng để nộp tiền sử dụng đất thay cho Linh, Dừa; khoản tiền này sau đó được hợp thức hóa dưới hình thức Công ty Quốc Cường Gia Lai cho Công ty Phú Việt Tín vay.

Khi phát hiện Linh, Dừa không thực hiện đúng cam kết, bà Loan làm việc với Tập đoàn Cao su và được biết Linh, Dừa còn nợ tiền mua vốn góp. Theo đề nghị của Dừa, bà Loan tiếp tục ứng thêm 65 tỷ đồng để trả cho các công ty cao su.

Sau đó, công ty của Linh, Dừa nhận chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín từ Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa. Toàn bộ số vốn này được chuyển nhượng lại cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Đối với 1% vốn góp còn lại và phần diện tích tăng thêm 55m2, bà Loan thống nhất với Linh, Dừa để 2 công ty cao su ký hợp đồng bán trực tiếp với đơn giá 950 USD/m2.

Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TPHCM, đã được Novaland xây dựng dự án với tên thương mại The Tresor (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trước khi hoàn tất việc sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bà Loan thỏa thuận bán lại toàn bộ dự án cho Tập đoàn Novaland với tổng giá trị khoảng 846 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí đầu tư, mua vốn góp và các chi phí liên quan khoảng 464 tỷ đồng, Công ty Quốc Cường Gia Lai thu lợi gần 382 tỷ đồng. Trong đó, bà Loan hưởng lợi gần 202 tỷ đồng.

Sau khi tiếp tục trừ chi phí sử dụng vốn, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và chia cổ tức cho các cổ đông, cá nhân bà Loan được hưởng lợi khoảng 201,9 tỷ đồng và đã tự nguyện xin nộp lại khoản tiền này để khắc phục hậu quả vụ án.

Đến nay, bà Loan đã nộp 100 tỷ đồng, đồng thời giao 4 thửa đất, trị giá 281,2 tỷ đồng, để cơ quan điều tra kê biên, khắc phục hậu quả vụ án.

Với hành vi trên, bà Loan bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.