Quy định mới của Khánh Hòa về xây dựng nhà riêng lẻ

Ngày 22/1, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quy định về quy mô, chiều cao và thời hạn tồn tại của công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ khi thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định, đối với công trình xây dựng mới, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép có thời hạn chỉ được xây dựng tối đa 2 tầng, tổng diện tích sàn không quá 250m2 trên một thửa đất và phải đáp ứng các yêu cầu theo Luật Xây dựng.

Khánh Hòa ban hành quy định mới về công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ ở tỉnh (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Đối với công trình đề nghị sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ thuộc diện được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được sửa chữa, cải tạo theo đúng quy mô hiện trạng đã được cấp giấy phép xây dựng trước đó (nếu có) hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền cho tồn tại hợp pháp.

Công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được phép tồn tại cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất. Khi hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, việc xử lý thời gian tồn tại của công trình thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng, UBND các xã, phường, đặc khu cùng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc thực hiện quy định này.