Phường đông dân nhất cả nước muốn lấn biển 4.000ha

Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang sau sáp nhập đông dân nhất Việt Nam, đã triển khai nhiều dự án lấn biển quy mô lớn trong hơn 25 năm qua.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, các dự án lấn biển đã và đang triển khai đến năm 2025 như khu đô thị lấn biển 420ha (mở rộng thị xã Rạch Giá cũ), khu đô thị Phú Cường - Hoàng Gia gần 69ha, khu đô thị Phú Quý gần 100ha và khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc hơn 99ha.

Một góc khu đô thị biển phường Rạch Giá (Ảnh: Huy Hải).

Quy hoạch đến năm 2040, diện tích lấn biển của phường Rạch Giá dự kiến sẽ tăng lên khoảng 3.960ha. Điểm nhấn đặc biệt trong giai đoạn này là phát triển các đảo nhân tạo với tổng diện tích khoảng 2.800ha.

Cụ thể các đảo nhân tạo chiến lược, gồm Khu đô thị sân bay 1.080ha, khu đô thị thương mại - dịch vụ - sân golf 694ha, khu đô thị dịch vụ du lịch 576ha, khu đô thị dịch vụ Lạc Hồng 450ha. Các khu đô thị lấn biển và đảo nhân tạo trong tương lai sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế tổng hợp, hiện đại bên bờ biển Tây Tổ quốc.

Quỹ đất tự nhiên của Rạch Giá trước đây bị hạn chế bởi địa hình và kênh rạch, khiến quy hoạch mở rộng đô thị gặp khó. Việc lấn biển đã tạo ra không gian mới để quy hoạch chỉnh trang đô thị, xây dựng các khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ, không gian công cộng, công viên ven biển cho phường.

Định hướng của Rạch Giá là liên kết chặt chẽ với Phú Quốc và Hà Tiên để hình thành “tam giác đô thị động lực”, đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển cho tỉnh và toàn vùng.

Phường Rạch Giá được tỉnh xác định là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế tổng hợp, kinh tế biển, đầu mối giao thương và giữ vai trò hạt nhân trong 5 vùng đô thị động lực trọng điểm của tỉnh An Giang.

Phường ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu thúc đẩy kinh tế - xã hội như: Nâng cấp mở rộng sân bay Rạch Giá, quốc lộ 80 nối 2 đô thị Long Xuyên - Rạch Giá, tiến tới đầu tư tuyến cao tốc mới kết nối Long Xuyên - Rạch Giá; nâng cấp cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đồng thời phát triển tuyến song song Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu…