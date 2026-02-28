Ninh Bình giao hơn 12.500m2 đất làm dự án 27 tầng

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 478 về việc cho Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh (doanh nghiệp của đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản) thuê đất để triển khai dự án Khu thương mại dịch vụ phía bắc cầu Hồng Phú, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.

Dự án Khu thương mại dịch vụ phía Bắc cầu Hồng Phú được quy hoạch trên khu đất hơn 12.500m2, phía đông giáp đường Lê Hoàn (QL1A), phía tây giáp đường Ngô Quyền, phía nam giáp đường gom cầu Hồng Phú và phía bắc giáp tuyến giao thông hiện hữu.

Một dự án của Tập đoàn Mường Thanh (Ảnh: CĐT).

Theo phương án được phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 575 tỷ đồng, gồm tòa nhà thương mại - dịch vụ cao tối đa 27 tầng, mật độ xây dựng 35% cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất gần 585 tỷ đồng, trong đó giá khởi điểm quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ là 141 tỷ đồng và giá trị tài sản còn lại gắn liền với đất là 443 tỷ đồng.

Tháng 10/2025, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình đã thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án này lần thứ hai.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì bàn giao đất trên thực địa, hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận và cập nhật hồ sơ địa chính. UBND phường Phủ Lý phối hợp bàn giao và giám sát quá trình triển khai dự án tại địa phương. Các sở, ngành liên quan theo chức năng được giao sẽ hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy định pháp luật.

Đối với nhà đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, diện tích và mốc giới; bảo đảm tiến độ, tuân thủ quy định về đất đai, đầu tư, xây dựng và các quy định liên quan.

Dự án được kỳ vọng khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực phía Bắc cầu Hồng Phú, thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ và tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho địa phương.