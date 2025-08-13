Mường Thanh tổ chức sự kiện “80 năm rạng rỡ Việt Nam - Tự hào Mường Thanh tiếp bước”

Tập đoàn Mường Thanh đồng hành trong những thời khắc thiêng liêng của đất nước

Trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, bên cạnh vai trò của các lực lượng chính trị - xã hội, nhiều doanh nghiệp mang trong mình tinh thần yêu nước đã âm thầm đóng góp cho sự nghiệp chung. Tập đoàn Mường Thanh, cũng như bao doanh nghiệp Việt Nam khác, nỗ lực phát triển bền vững song song với việc bảo tồn bản sắc dân tộc.

Hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực lưu trú và bất động sản, Tập đoàn Mường Thanh không ngừng khẳng định vị thế bằng một hệ sinh thái rộng khắp với 63 khách sạn và khu sinh thái trải dài trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều khu đô thị tiện ích, trường học và bệnh viện chất lượng cao. Không chỉ là nơi dừng chân của hàng triệu du khách trong và ngoài nước, Mường Thanh còn là không gian sống động của văn hóa Việt Nam.

Trang trí mừng Quốc khánh tại Mường Thanh Luxury Hạ Long (Ảnh: Mường Thanh).

Hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, Tập đoàn Mường Thanh được nhiều lần trực tiếp đồng hành, phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, trong đó có công tác đón tiếp và lưu trú cho các đoàn khách trong nước, quốc tế.

Vì vậy, mỗi dịp lễ lớn, như ngày Quốc khánh 2/9 - không chỉ là thời khắc thiêng liêng để bày tỏ lòng tri ân với Tổ quốc, mà còn là cơ hội để khẳng định vai trò của một tập đoàn sở hữu “Chuỗi khách sạn tư nhân lớn bậc nhất Đông Dương” góp phần nhỏ bé nhưng thiết thực vào sự kiện chung của đất nước.

Sắc đỏ tự hào - Chuỗi trải nghiệm đậm chất Việt dành riêng cho khách hàng

Buffet ấn tượng với hình ảnh trang trí cờ Tổ quốc (Ảnh: Mường Thanh).

Trong suốt hơn một tháng, từ ngày 1/8 đến ngày 6/9, các đơn vị trong hệ thống Mường Thanh sẽ tràn ngập sắc đỏ sao vàng. Từ quầy lễ tân, khu vực bar, buffet đến tiền sảnh đều được trang hoàng bằng hình ảnh lá cờ Tổ quốc. Mỗi khách sạn sẽ thiết lập góc ký tên, ghi lời chúc gửi đến Tổ quốc, giúp du khách lưu lại dấu ấn cá nhân trong ngày trọng đại.

Du khách quốc tế hào hứng chụp ảnh lưu niệm tại khách sạn Mường Thanh Grand XaLa (Ảnh: Mường Thanh).

Góc triển lãm mini được thiết kế trang trọng với những tư liệu về các kỳ diễu binh, diễu hành trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Mã QR được tích hợp giúp khách hàng nghe lại trọn vẹn lời Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, tái hiện âm vang bất diệt ấy giữa không gian hiện thực, để lan tỏa thêm niềm tự hào về Tổ quốc.

Bên cạnh công tác chuẩn bị đón tiếp chu đáo và trang trí không gian trang trọng để giúp khách hàng lưu giữ những hình ảnh một kỳ đại lễ lịch sử, Tập đoàn Mường Thanh dự kiến sẽ tổ chức chuỗi hoạt động tiếp sức đồng hành cùng đồng bào và lực lượng tham gia lễ diễu binh tại khu vực Hà Nội, triển khai các điểm tặng nước uống và quạt cầm tay vào dịp đại lễ cùng nhiều hoạt động trên các kênh chính thức của tập đoàn.

Sự đồng hành nhỏ bé nhưng thiết thực, như một lời cảm ơn chân thành mà Tập đoàn Mường Thanh gửi đến khách hàng và cộng đồng, cùng hòa chung niềm vui trong ngày đại lễ của dân tộc.

Nhiều du khách ấn tượng với khu trang trí của các khách sạn Mường Thanh dịp đại lễ (Ảnh: Mường Thanh).

Lan tỏa tự hào dân tộc từ trái tim người Mường Thanh

Không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa tinh thần yêu nước đến du khách, Tập đoàn Mường Thanh còn đặc biệt chú trọng nuôi dưỡng ngọn lửa tự hào dân tộc trong chính đội ngũ cán bộ, nhân viên của mình.

“Chúng tôi tin rằng, tình yêu quê hương đất nước không phải là điều gì đó quá xa vời, lớn lao hay phải được hô hào bằng khẩu hiệu. Nó bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất, từ những con người bình dị nhất và lớn dần lên từ chính tình yêu công việc, từ sự hy sinh, cống hiến mỗi ngày”, đại diện Tập đoàn chia sẻ.

Tập đoàn Mường Thanh nuôi dưỡng ngọn lửa tự hào dân tộc trong chính đội ngũ cán bộ, nhân viên của mình (Ảnh: Mường Thanh).

Giữa âm vang hào hùng của Quốc khánh 2/9, Tập đoàn Mường Thanh phát động cuộc thi video “80 năm rạng rỡ Việt Nam - Tự hào Mường Thanh tiếp bước” đến cán bộ nhân viên toàn hệ thống. Cuộc thi như một lời tri ân sâu sắc gửi đến hàng nghìn cán bộ, nhân viên đang ngày đêm miệt mài lan tỏa giá trị của nghề dịch vụ nói chung và khách sạn nói riêng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ một đất nước từng gánh chịu nhiều đau thương vì chiến tranh, nghề khách sạn tưởng chừng xa lạ với người Việt, thế nhưng, bằng lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, Tập đoàn Mường Thanh đã góp phần đưa du lịch Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới với bản sắc Việt độc đáo.

Duy trì hệ thống dịch vụ bài bản, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiệp vụ khắt khe, đó chính là thành quả của hơn ba thập kỷ Tập đoàn Mường Thanh không ngừng nỗ lực, tâm huyết xây dựng dịch vụ của người Việt, do người Việt điều hành. Bằng nụ cười nhiệt huyết, tác phong chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ tận tâm, mỗi cán bộ nhân viên là những người thầm lặng đứng sau mỗi kỳ nghỉ trọn vẹn, mỗi sự kiện thành công của cá nhân và các tổ chức từ chính trị - kinh tế - đối ngoại. Với Tập đoàn Mường Thanh, mỗi cán bộ nhân viên không chỉ là người làm nghề dịch vụ mà còn là những sứ giả của đất nước Việt Nam hòa bình, hiếu khách và phát triển.

Nhân viên khách sạn viết lời chúc gửi tới Tổ quốc tôi (Ảnh: Mường Thanh).

Trong nhịp đập thiêng liêng của non sông ngày Quốc khánh, Tập đoàn Mường Thanh hòa mình cùng đất nước, tiếp tục cống hiến những giá trị tốt đẹp cho hành trình dựng xây và gìn giữ Tổ quốc. Đó cũng là lời cam kết vững vàng với sứ mệnh đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế, đúng như thông điệp: 80 năm rạng rỡ Việt Nam - Tự hào Mường Thanh tiếp bước, đại diện thương hiệu nhấn mạnh.