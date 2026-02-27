Tin vui cho người thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp.

Dự thảo được đưa ra sau khi Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách đối với phân khúc nhà ở dành cho nhóm người có thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng/tháng. Chính sách được định hướng xây dựng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của từng địa phương, đảm bảo tuân theo quy luật thị trường, đồng thời tăng nguồn cung nhà ở cho nhiều phân khúc khác nhau.

Mục tiêu đặt ra là đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở bình đẳng của người dân, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế.

Cơ quan quản lý muốn thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp (Ảnh: Tâm Nguyên).

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất người mua, thuê mua nhà thương mại giá phù hợp phải là cá nhân trong nước. Mỗi người chỉ được mua, thuê mua một căn và không được bán trong 5 năm. Chính sách này không áp dụng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Dự án nhà thương mại giá phù hợp được lựa chọn chủ đầu tư không qua đấu giá, đấu thầu. Chủ đầu tư được quyết định giá nhà, với lợi nhuận định mức tối đa 15% tổng vốn đầu tư dự án.

Theo cơ quan soạn thảo, những năm gần đây, giá nhà ở, đất nền và nhiều loại hình bất động sản đều có xu hướng tăng. Trong đó, giá nhà ở chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền (để người dân xây dựng nhà ở) có mức tăng cao hơn cả; mức tăng bình quân khoảng 10-15%/năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%.

Mức tăng giá nhà ở, đất ở vượt cao hơn nhiều so với mức tăng thu nhập bình quân, khiến khả năng tiếp cận nhà ở, đất ở của người dân thêm khó khăn.

Bên cạnh đó, nguồn cung sản phẩm nhà ở chủ yếu là phân khúc cao cấp và phân khúc trung cấp, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân.

Các cơ chế, chính sách về nhà ở xã hội đã được hoàn thiện, thực thi đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua. Tuy nhiên, các dự án nhà ở xã hội chưa nhiều và cần có sự hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là cơ chế miễn tiền sử dụng đất và hỗ trợ đầu tư hạ tầng cũng chỉ tập trung giải quyết một phần chỗ ở cho các đối tượng thu nhập thấp.

Trong khi đó, trên thực tế còn rất nhiều đối tượng có thu nhập trung bình cũng vẫn còn rất khó khăn với mức giá nhà ở như hiện tại, đặc biệt là tại các khu vực đô thị lớn.