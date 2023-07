Những tuyến đường quy hoạch qua khu đô thị Nam An Khánh

Khu đô thị Nam An Khánh nằm ở phía tây Hà Nội, thuộc địa bàn hai xã An Khánh và An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Khu đô thị Nam An Khánh có diện tích sử dụng đất khoảng 288ha, trong đó khoảng 15ha thuộc khu vực xã An Khánh được quy hoạch làm khu dịch vụ cho các hộ dân bị thu hồi đất. Tổng diện tích đất quy hoạch cho xây dựng khu đô thị mới là hơn 189ha.

Khu đô thị Nam An Khánh có một số tuyến đường kết nối đáng chú ý trong đó có tuyến đường liên khu vực 8. Tuyến đường này đi qua khoảng giữa dự án Hado Charm Villas.

Tuyến đường liên khu vực 8 rộng 40m, kết nối từ đường 72, qua khu đô thị Nam An Khánh. Theo quy hoạch, tuyến đường này có cầu vượt Đại lộ Thăng Long sang khu đô thị Bắc An Khánh.

Tuyến đường liên khu vực 8, đoạn tuyến qua khu đô thị Bắc An Khánh.

Tuyến đường liên khu vực 8 theo quy hoạch sẽ nối vào đường Liên khu vực 1 từ Đức Thượng đến Song Phương đoạn nút giao với đường Lại Yên - Vân Canh.

Đường liên khu vực 8 đoạn qua Nam An Khánh và Hado Charm Villas mới hoàn thiện thời gian gần đây.

Tuyến đường liên khu vực 8 này còn vài chục mét nối sang đường 72.

Từ đường liên khu vực 8, Khu đô thị Nam An Khánh cũng có một tuyến đường khác kết nối với Vành đai 3,5 và Khu đô thị Vinhomes Smart City.

Tuyến đường này rộng 36-39m, đi qua Vinhomes Thăng Long. Hiện trạng, tuyến đường này đã xây dựng một phần.

Từ Phố Đông đến vành đai 3,5, tuyến đường này chưa xây dựng.

Đoạn tuyến này đi qua nhiều nhà xưởng và khu vực Công viên Thiên đường Bảo Sơn.

Tuyến đường này kết nối với Vành đai 3,5 đoạn Trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới BaoSon Palace. Theo quy hoạch, tuyến đường này có cầu vượt Vành đai 3,5 nối sang Khu đô thị Vinhomes Smart City. Và trên thực tế, một phần cầu vượt bên phía Vinhomes Smart City đã được xây dựng.

Theo quy hoạch phân khu S3, Khu đô thị Nam An Khánh cũng có thêm tuyến đường kết nối với Khu đô thị Bắc An Khánh, khu công nghiệp An Ninh. Theo quy hoạch phân khu S3 và S2, đây là tuyến đường kéo dài đến ngã tư Trạm Trôi, QL32.

Đây là tuyến đường 30m, đi trùng với một phần đường An Khánh, từ nút giao An Khánh - Phố Đông, tuyến đường này hướng sang Khu đô thị Nam An Khánh.

Tại Khu đô thị Nam An Khánh, tuyến cũng đã xây dựng hai đoạn ngắn.

Từ Khu đô thị Nam An Khánh, tuyến đường này đi qua khu vực Ngãi Cầu, An Khánh, và nối vào đường 70.

Vị trí dự án Nam An Khánh (Ảnh chụp google maps).