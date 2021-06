Những sự thật ngay cả người bản địa cũng bất ngờ về tiền xu của Nhật Bản

Dân trí Ngoài mệnh giá và hình đúc trên tiền thì những sự thật dưới đây về tiền xu của Nhật Bản ngay cả người bản xứ cũng ít người biết.

Những sự thật về tiền xu của Nhật Bản rất ít được biết đến ngay cả đối với một bộ phận người Nhật (Ảnh: Youtube).

Tiền xu của Nhật có 4 mệnh giá: 500 yên (gần 105.000 đồng), 100 yên (gần 21.000 đồng), 50 yên (gần 10.000 đồng), 10 yên (gần 2.100 đồng), 5 yên (gần 1.000 đồng) và 1 yên (gần 200 đồng). Và dưới đây là một số sự thật ít người biết về đồng tiền xu của đất nước này.

Chi phí tạo ra đồng 1 yên lớn hơn giá trị của nó

Chi phí cụ thể để sản xuất một đồng tiền xu không được báo cáo công khai vì sự biến động giá của kim loại dùng để đúc. Tuy nhiên, nếu ước tính theo giá kim loại trên thị trường thì sẽ mất từ 2-3 yên để tạo ra một đồng xu 1 yên.

Mất từ 2 đến 3 yên để tạo ra một đồng xu 1 yên (Ảnh: Asia Nikkei).

Sử dụng cùng phương pháp tính toán, chi phí để tạo ra các đồng xu mệnh giá khác sẽ là 7 yên cho đồng 5 yên, 10 yên cho đồng 10 yên, khoảng 20 yên cho đồng 50 yên, khoảng 25 yên cho đồng 100 yên và khoảng 30 yên cho đồng 500 yên.

Tiền có thể được làm sạch bằng cách đưa chúng vào một giải pháp nhất định

Một sự thật đương nhiên đó là tiền xu sau một thời gian sử dụng sẽ bị oxi hóa và xỉn màu theo thời gian. Nếu đặt đồng xu 5 yên hoặc 10 yên vào dung dịch giấm hoặc chất lỏng có tính axit, chúng sẽ sáng lại ngay lập tức. Điều này là do cả hai đồng xu này đều được làm bằng đồng và tính axit của dung dịch sẽ loại bỏ bụi bẩn.

Chất lỏng có tính axit sẽ giúp làm sạch đồng 10 yên một cách nhanh chóng (Ảnh: Twistedsifter).

Tuy nhiên, mẹo này sẽ không hiệu quả với các đồng tiền khác vì chúng được làm từ các kim loại khác nhau.

Chỉ có thể sử dụng tối đa 20 xu cùng một lúc

Theo luật của Nhật Bản thì không có hạn chế về số lượng tiền giấy có thể sử dụng cùng một lúc. Tuy nhiên, có những hạn chế nhất định đối với tiền xu.

Số lượng xu được phép sử dụng cùng một lúc giới hạn bằng 20 lần mệnh giá của đồng xu. Nói cách khác, bạn chỉ có thể sử dụng 20 đồng tiền có cùng mệnh giá cùng một lúc. Theo luật, các cửa hàng có quyền từ chối nhận từ đồng xu thứ 21 trở lên nếu chúng có cùng mệnh giá.

Chỉ được phép sử dụng 20 đồng xu cùng mệnh giá một lúc (Ảnh: iStock).

Luật này được ban hành nhằm hạn chế những bất tiện cho người bán hàng khi nhận thanh toán bằng tiền xu. Tuy nhiên, nếu các cửa hàng chấp nhận thì họ hoàn toàn có quyền nhận từ 21 đồng xu trở lên.

Tại sao lại có lỗ trong đồng 5 yên và 50 yên?

Cả đồng 5 yên và đồng 50 yên đều có lỗ ở ngay trung tâm. Tuy nhiên lý do của thiết kế này thì lại khác nhau cho mỗi mệnh giá.

Đồng 5 yên và đồng 50 yên đều có lỗ ở giữa (Ảnh: Japan Deluxe Tours).

Trong trường hợp của đồng 5 yên, phần lỗ hổng này nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất. Đồng 5 yên được phát hành lần đầu tiên vào năm 1949, ngay sau chiến tranh, vì vậy phương án này như một biện pháp cắt giảm chi phí cho nhà nước.

Đối với đồng 50 yên, người ta thêm vào để phân biệt với đồng 100 yên vì cả hai đều có màu giống nhau.

Tiền giấy và tiền xu không có cùng nơi sản xuất

Tiền giấy do Ngân hàng Nhật Bản phát hành và được in tại Cục In ấn Quốc gia ở Toranomon, Tokyo. Những tờ tiền này chính thức được gọi là giấy bạc ngân hàng, và chúng được in bởi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chứ không phải chính phủ.

Ở Nhật Bản, tiền giấy và tiền xu không sản xuất cùng chỗ (Ảnh: Wiki).

Trong khi đó, tiền xu phát hành bởi chính phủ Nhật Bản và được sản xuất tại các xưởng đúc tiền. Cơ sở đúc tiền chính nằm ở Osaka, ngoài ra còn có một cơ sở ở Tokyo và một cơ sở khác ở Hiroshima.

Mỹ Anh

Theo Live Japan