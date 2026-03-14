Hà Nội rót hàng triệu tỷ đồng "thay áo" hạ tầng và bất động sản

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trong bản thuyết minh, bức tranh tài chính cho bất động sản (BĐS) và hạ tầng không chỉ dừng lại ở những con số khô khan mà là lộ trình rót vốn khổng lồ để nâng tầm đời sống người dân.

Theo báo cáo, Hà Nội đang chuẩn bị cho một cuộc đại tu diện mạo đô thị lớn nhất từ trước đến nay với các đại dự án nghìn tỷ và những cơ chế "lấy đường nuôi đường".

Những "siêu dự án" nghìn tỷ dần lộ diện

Tâm điểm của quy hoạch là việc huy động nguồn lực khổng lồ cho các trục động lực mới. Theo báo cáo, dự kiến 2 dự án trọng điểm là Trục đại lộ cảnh quan hai bên bờ sông Hồng và Khu đô thị Thể thao Olympic sẽ có tổng mức đầu tư lên tới khoảng 1,78 triệu tỷ đồng.

Riêng dự án Trục đại lộ sông Hồng dài 80km đã chiếm hơn 855.000 tỷ đồng, hứa hẹn biến khu vực này thành biểu tượng văn hóa và kinh tế mới của Thủ đô.

Đây không chỉ là con số về tiền bạc mà còn là cơ hội để giãn dân nội đô, tạo ra các khu đô thị hiện đại và thảm xanh rộng lớn dọc hai bờ sông.

Báo cáo cho thấy nguồn vốn từ ngân sách đang được ưu tiên tối đa cho hạ tầng. Trong năm 2025, vốn đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố ước đạt khoảng 383.500 tỷ đồng, chiếm hơn 64% tổng vốn đầu tư xã hội.

Theo bản báo cáo, thành phố đang triển khai 282 dự án đầu tư công, trong đó tập trung mạnh nhất vào giao thông với 85 dự án, chiếm tới 72,6% kế hoạch vốn. Những công trình này là nền tảng để hình thành các khu đô thị nén, giúp giá trị đất đai quanh các hạ tầng chiến lược tăng trưởng bền vững.

Cơ chế "lấy đường nuôi đường" và lợi ích cho dân

Một điểm mới đầy đột phá là mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng). Quy hoạch chỉ rõ, việc đầu tư Metro sẽ đi kèm với chính sách khai thác giá trị đất công quanh các nhà ga.

Nghiên cứu chỉ ra rằng giá đất trong bán kính 500m quanh ga Metro có thể tăng từ 10-40%. Nguồn thu từ việc đấu giá đất tại các khu vực này sẽ được tái đầu tư trực tiếp vào hạ tầng, ước tính đóng góp 20-30% vốn đầu tư Metro. Điều này giúp người dân hưởng lợi từ môi trường đô thị chất lượng cao mà không tăng ùn tắc.

Theo báo cáo, dòng tiền quy hoạch còn hướng mạnh vào an sinh. Hà Nội xác định chiến lược phát triển nhà ở xã hội và tái định cư theo hướng "Văn minh - Đồng bộ - Bền vững". Thành phố ưu tiên bố trí ngân sách cho các khu nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn, đầy đủ trường học, bệnh viện gần các ga đường sắt đô thị.

Thực tế, ngân sách đã dành hàng nghìn tỷ đồng để xây mới các trường học hiện đại như THPT Đỗ Mười (332 tỷ đồng) và nâng cấp các cơ sở y tế chuyên sâu.

Các hộ gia đình chính sách cũng được hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp nhà ở, xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm.

Để người dân yên tâm, thành phố cam kết minh bạch hóa thị trường bằng cách xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giao dịch BĐS và chỉ số giá nhà. Các cơ chế từ Luật Thủ đô sẽ giúp kiểm soát giá bán, ưu tiên phân khúc nhà ở giá rẻ để cân đối cung - cầu, hạn chế tình trạng đầu cơ thổi giá.

Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ số vào quản lý sẽ giúp người dân dễ dàng tra cứu quy hoạch, giảm thiểu rủi ro khi giao dịch nhà đất.