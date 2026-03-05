Người dân mòn mỏi chờ nộp hồ sơ nhà ở xã hội, Sở Xây dựng lên tiếng

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại khu vực quận 10, TPHCM (nay là phường Diên Hồng) đang thu hút sự quan tâm của người dân nhờ vị trí nằm ở khu vực trung tâm thành phố, nơi hiếm khi xuất hiện các dự án nhà ở cùng phân khúc.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, dù thông tin cho biết thời gian nộp hồ sơ kéo dài từ đầu tháng 2 đến hết tháng 3, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Chủ đầu tư cho biết thời điểm bắt đầu và kết thúc nhận hồ sơ, cũng như số lượng căn hộ bán và cho thuê, sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng TPHCM khi dự án đủ điều kiện theo quy định.

Trước đó, từ đầu tháng 2, Sở Xây dựng TPHCM đã công bố thông tin công khai về dự án. Theo thông báo, người dân có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở xã hội có thể nộp đơn đăng ký trong thời gian từ ngày 1/2 đến 31/3 tại địa chỉ 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Giải thích về mốc thời gian trên, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết đây là giai đoạn để người dân chuẩn bị hồ sơ, đồng thời theo dõi và giám sát thông tin theo quy định trước khi việc tiếp nhận hồ sơ chính thức được triển khai.

Cơ quan này cũng cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ báo chí và người dân về việc chưa thể nộp hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê nhà ở xã hội tại dự án dù thông tin đã được công bố. Sau đó, Sở Xây dựng TPHCM đã ban hành Công văn số 6063 ngày 13/2, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội.

Theo quy định hiện hành, trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải công khai thông tin về thời gian bắt đầu và kết thúc nhận hồ sơ, số lượng căn hộ bán, diện tích, giá bán nhà ở xã hội trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, đồng thời gửi thông tin cho Sở Xây dựng TPHCM để đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan này. Việc công khai phải được thực hiện tối thiểu 30 ngày trước khi bắt đầu nhận hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ do chủ đầu tư quyết định nhưng phải kéo dài tối thiểu 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tiếp nhận. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, nộp trực tuyến, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua cơ quan, đơn vị nơi người đăng ký đang làm việc để tổng hợp và chuyển cho chủ đầu tư.

Sở Xây dựng TPHCM khuyến nghị cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu theo dõi thông tin trên trang điện tử của Sở để chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội và nộp theo đúng quy định.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt do Công ty cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án mở bán các khối A1, A2 và một phần khối B2 với tổng cộng 755 căn hộ nhà ở xã hội. Diện tích căn hộ dao động từ khoảng 34 m² đến 77 m2.

Việc mở bán được chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu dự kiến bán 377 căn hộ, giai đoạn sau bán 378 căn.

Chủ đầu tư dự kiến giá bán nhà ở xã hội khoảng hơn 21,6 triệu đồng/m2, chưa bao gồm các loại thuế và phí theo quy định. Mức giá chính thức sẽ được công bố trước thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án dự kiến hoàn thành xây dựng sau 15 tháng kể từ tháng 2/2025 và được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 8 năm nay.