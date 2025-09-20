Nhà ở xã hội tại TPHCM giá hơn 12 triệu đồng/m2 chuẩn bị được bán ra

Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố thông tin bán nhà ở xã hội giai đoạn 1 thuộc Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, xã Ngãi Giao (trước đây là huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Giá bán tạm tính đã bao gồm VAT 5% nhưng chưa bao gồm phí bảo trì 2% là từ 12,4 đến 14,2 triệu đồng/ m2, tùy thuộc vị trí căn hộ. Thời gian dự kiến nhận hồ sơ trong một tuần, từ ngày 15/10 đến 22/10.

Nhà ở xã hội giai đoạn 1 Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước do Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư. Dự án gồm 3 tòa nhà với 210 căn hộ và nhà xe, các công trình phụ trợ, nhà sinh hoạt cộng đồng, cửa hàng tiện ích. Diện tích mỗi căn hộ từ 25m2 đến 68,5m2.

Trước đó, hồi tháng 6, Sở Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng đã thông báo 210 căn hộ thuộc dự án này đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500...

TPHCM vừa mở rộng thêm các đối tượng mua nhà ở xã hội (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

TPHCM vừa ban hành quy định về các trường hợp có nhà ở nhưng vẫn được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội khi cách xa nơi làm việc và thuộc một trong 3 trường hợp.

Đầu tiên, người có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc phường cách địa điểm làm việc từ 14,5km trở lên (chênh lệch không quá 0,5km). Đồng thời phải đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Tiếp theo, người có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc xã cách địa điểm làm việc từ 20km trở lên (chênh lệch không quá 0,5km). Cùng với đó phải đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Cuối cùng, người có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc đặc khu Côn Đảo thì không được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại đặc khu Côn Đảo. Ngoại trừ trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc đặc khu Côn Đảo nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15 m2 sàn/người.