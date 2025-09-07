Hà Nội tiếp tục bán nhà ở xã hội Phú Lãm giá 13,6 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 2 tại dự án khu nhà ở xã hội Phú Lãm (phường Phú Lương, TP Hà Nội) sau 5 năm cho thuê.

Dự án khu nhà ở xã hội Phú Lãm do Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích đất hơn 4,5ha theo hình thức đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Quy mô dân số hơn 3.900 người. Quy mô dự án gồm 5 tòa nhà cao tầng.

Tổng số căn hộ của dự án là 1.902 căn, gồm 1.126 căn nhà ở xã hội để bán, 408 căn cho thuê và 368 căn thương mại.

Một khu nhà ở xã hội tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Trong đợt này, sẽ có 128 căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội cho thuê chuyển sang bán được mở bán sau 5 năm cho thuê. Theo đó, đối tượng nộp hồ sơ là các khách hàng đang thuê nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm đã đủ thời hạn thuê 5 năm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giá bán nhà ở xã hội tại dự án này là hơn 13,6 triệu đồng/m2 (chưa gồm 5% VAT và 2% phí bảo trì); giá cho thuê là 45.000 đồng/m2/tháng (chưa gồm VAT). Thời gian tiếp nhận hồ sơ tới hết ngày 1/10.

Trước đó, vào tháng 1, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 1 tại dự án khu nhà ở xã hội Phú Lãm (phường Phú Lãm, quận Hà Đông) sau 5 năm cho thuê.

Trong đợt 1 có 408 căn hộ cho thuê chuyển sang bán với diện tích từ 48-69m2. Giá bán nhà ở xã hội được công bố là hơn 13,6 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm 5% thuế VAT và 2% phí bảo trì).