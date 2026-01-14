Năng lực chủ đầu tư mới làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam đến đâu?

Bộ Xây dựng mới đây ban hành quyết định giao Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư dự án, thay cho Ban Quản lý dự án Đường sắt.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Thăng Long có nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam; chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và giá thành; chủ động làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan để tiếp nhận toàn bộ kết quả nghiên cứu đã thực hiện trước đó, tận dụng tối đa trong quá trình nghiên cứu và lập báo cáo.

Ban Quản lý dự án Thăng Long là đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư công từ năm 2009. Thời gian qua, đơn vị này được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng, trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Nội Bài.

Sân bay Nội Bài (Ảnh: Tiến Tuấn).

Từ năm 2020 đến nay, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã hoàn thành và đưa vào khai thác 9 dự án, hoàn tất thủ tục khởi công mới 8 dự án. Tổng số dự án được chuẩn bị đầu tư là 18.

Riêng năm 2025, đơn vị được giao chuẩn bị đầu tư hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn, gồm tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái; đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; mở rộng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Tuần Giáo - Lai Châu.

Ở giai đoạn triển khai, Ban Quản lý dự án Thăng Long được giao làm chủ đầu tư 7 dự án. Đến nay, các dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây đã đưa vào khai thác. Hai đoạn cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng cũng đã được thông xe, đưa vào khai thác từ ngày 28/4/2025, sớm hơn tiến độ 3-6 tháng.

Trong khi đó, dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú triển khai theo hình thức PPP đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư và bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương. Dự án cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C (tỉnh Phú Thọ) được khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 28/9/2025, sớm hơn kế hoạch 3 tháng.

Một dự án khác là dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ (Quốc lộ 37B), Ban Quản lý dự án Thăng Long đã hoàn tất lựa chọn và ký kết 10/11 hợp đồng. Gói thầu xây dựng cầu Ninh Cường đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và hồ sơ mời thầu vào đầu tháng 12/2025; dự kiến khởi công trong quý I.

Năm 2025, đơn vị cũng ký kết thêm các hợp đồng tư vấn quản lý dự án đối với một số công trình như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình, nhằm bổ sung nguồn việc và duy trì năng lực tổ chức.

Về giải ngân, trên tổng số vốn hơn 4.560 tỷ đồng được giao, đến ngày 19/12/2025, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã giải ngân hơn 2.762 tỷ đồng, đạt gần 61% kế hoạch. Dự kiến đến hết tháng 1, tỷ lệ giải ngân đạt trên 93%.