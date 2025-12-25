Siêu dự án sông Hồng: Sau Đèo Cả, đến lượt MIK Group bất ngờ xin rút

MIK Group vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc xin chủ động rút khỏi liên danh các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cụ thể, MIK Group cho biết sau khi nghiên cứu, phân tích và đánh giá chi tiết một cách tổng thể, doanh nghiệp thấy liên danh các nhà đầu tư là các tập đoàn hàng đầu Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn trên cả nước.

Việc tập đoàn xin dừng tham gia sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng của dự án.

Vị trí trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trong tương lai (Ảnh: Đơn vị chủ đầu tư).

Trên tinh thần đồng thuận và vì mục tiêu chung, tập đoàn đã làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cùng các nhà đầu tư trong liên danh, thống nhất phương án xin rút khỏi liên danh các nhà đầu tư và chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu liên danh, theo thỏa thuận giữa các bên.

Đại diện MIK Group cho biết, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là siêu dự án trọng điểm của thành phố, có quy mô lớn và nhiều cấu phần, từ quy hoạch đô thị, đất đai đến tái thiết và xây dựng cảnh quan.

Việc MIK Group chủ động xin rút khỏi liên danh được xem là cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành và triển khai dự án trong thời gian tới.

Sau khi dừng tham gia, tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung vào thế mạnh cốt lõi là phát triển các dự án đô thị, nhà ở chất lượng cao, quy mô lớn tại các khu vực đô thị trọng điểm, bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng và tiện ích, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài.

Trước đó, Tập đoàn Đèo Cả, đơn vị từng đặt những nền móng đầu tiên cho dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đã xác nhận việc dừng tham gia dự án này.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng khẳng định doanh nghiệp chủ động “dừng đúng lúc” tại những dự án không phải sở trường, nhằm tránh lãng phí nguồn lực xã hội và tạo điều kiện để Hà Nội lựa chọn mô hình, đối tác phù hợp nhất.

“Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, điều quan trọng nhất là đảm bảo điều kiện để dự án chạy được và phải chạy bền, chứ không bất chấp bằng mọi giá để đánh trống ghi danh trong mọi giai đoạn”, ông Hoàng nói.

Tập đoàn này đánh giá dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án có quy mô rất lớn, bao gồm nhiều cấu phần phức tạp, từ quy hoạch đô thị, đất đai đến tái thiết, tái định cư và xây dựng cảnh quan. Trong khi đó, thế mạnh cốt lõi của doanh nghiệp nằm ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, công trình ngầm, quản trị thi công và công nghệ.

Ngày 19/12 vừa qua, Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, một trong những dự án hạ tầng - đô thị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô.

Theo phê duyệt đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, quy mô không gian lên tới 11.000ha, trải dài qua 19 phường, xã dọc 2 bên sông Hồng. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Liên danh 6 tập đoàn lớn, gồm: Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát đã được trao quyết định đầu tư.