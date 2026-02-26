Lập đường dây nóng chuyên nhận phản ánh về vi phạm đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) vừa ban hành Quyết định số 633 về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai.

Cụ thể, theo Bộ NNMT, trong trường hợp thông tin thuộc thẩm quyền địa phương, không quá 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận Cục Quản lý đất đai sẽ có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh, Sở NNMT hoặc UBND cấp xã nơi có vụ việc kiểm tra, xác minh, xử lý.

Trước đây, việc tiếp nhận phản ánh sai phạm đất đai được thực hiện theo phân cấp quản lý (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Cơ chế này nhằm bảo đảm thông tin phản ánh được chuyển đúng cấp có thẩm quyền, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Người dân, tổ chức có thể phản ánh thông qua 3 phương thức gồm số điện thoại 0243.629.0196 trong giờ hành chính các ngày làm việc, gửi văn bản trực tiếp hoặc qua bưu điện đến trụ sở Bộ (tại số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội) và phản ánh thông qua trục liên thông văn bản quốc gia.

Nhóm hành vi được tiếp nhận xử lý như các vi phạm về hồ sơ, mốc địa giới hành chính; lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận, trưng dụng đất, tài chính đất đai, trình tự, thủ tục hành chính về đất đai…

Ngoài ra, các hành vi như lấn, chiếm đất; hủy hoại đất; sử dụng đất sai mục đích; không đăng ký đất đai; chuyển nhượng, thế chấp không đủ điều kiện; không đưa đất vào sử dụng theo tiến độ cũng sẽ được tiếp nhận để xử lý.

Bộ NNMT giao Cục Quản lý đất đai tổ chức tiếp nhận thông tin trên phạm vi cả nước.

Trong trường hợp cần thiết, Cục Quản lý đất đai tiến hành xác minh thông tin, quyết định hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra, thanh tra để giải quyết theo quy định của pháp luật.