Khẩu vị đầu tư của giới siêu giàu: Bất động sản hàng hiệu ở siêu đô thị

Trung tâm đô thị - cái nôi của bất động sản hàng hiệu

Lịch sử của bất động sản hàng hiệu (BĐS) khởi nguồn từ những năm 1920, khi khách sạn Sherry-Netherland trên đại lộ Fifth Avenue - một trong những con phố đắt giá nhất New York bắt đầu mở bán những căn hộ dịch vụ bên cạnh hoạt động kinh doanh khách sạn. Từ đó, mô hình này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới thượng lưu toàn cầu, bởi khả năng kết hợp giữa phong cách sống riêng tư và dịch vụ tiêu chuẩn khách sạn 5 sao.

Sherry-Netherland sở hữu vị trí đắc địa tại Đại lộ số 5, con phố xa hoa bậc nhất nước Mỹ (Ảnh: ADP Architects).

Không giống BĐS cao cấp thông thường, dòng sản phẩm này mang đến những lợi thế vượt trội, với chất lượng thiết kế và quản lý vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của những thương hiệu khách sạn danh tiếng, cho phép khách hàng tiếp cận 24/7 các dịch vụ và tiện nghi cao cấp, đồng thời bảo toàn chất lượng và giá trị tài sản trong dài hạn.

Bất động sản hàng hiệu tại lõi trung tâm luôn giữ vững giá trị theo thời gian

Theo Savills (2023), hơn 63% nguồn cung BĐS hàng hiệu toàn cầu hiện đang tập trung tại các trung tâm đô thị, đặc biệt ở Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Á. Những dự án này thường tọa lạc tại vị trí "siêu đắc địa” (super-prime): trên đại lộ danh giá, liền kề giao lộ trọng điểm, kế cận di sản văn hóa lịch sử hoặc có tầm nhìn hướng sông, công viên quốc gia - nơi vừa có giá trị cảnh quan biểu tượng, vừa mang lại cảm giác biệt lập giữa nhịp sống đô thị.

Trên thực tế, vị trí đắc địa không chỉ là lợi thế, mà còn hình thành tính an toàn của BĐS hàng hiệu với tiềm năng đầu tư sinh lời do quỹ đất ngày càng khan hiếm và số lượng người giàu tăng nhanh chóng, “Sự an toàn” này đã được Knight Frank thực chứng bởi tốc độ tăng trưởng bền vững của bất động sản hàng hiệu qua nhiều chu kỳ kinh tế.

The Ritz-Carlton Residences Singapore từng ghi nhận giá chuyển nhượng 14 triệu SGD (khoảng 237,2 tỷ đồng) - mức cao nhất kể từ khi khu căn hộ sang trọng này được ra mắt vào cuối năm 2007.(Ảnh: Rizt calton).

Dữ liệu toàn cầu đã chứng minh điều đó. Tại New York, một căn hộ Aman Residences có thể đạt mức giá lên đến 55.000 USD/m2 - thuộc hàng cao nhất thế giới. Tại Singapore, Ritz-Carlton Residences ghi nhận mức giao dịch vượt mốc 24.000 USD/m2. Còn tại Bangkok, giá của các dự án BĐS hàng hiệu có thể cao hơn 151% so với các dự án không mang thương hiệu trong cùng khu vực (theo Savills 2023) - cho thấy mức sẵn sàng chi trả vượt chuẩn của giới siêu giàu cho vị trí và thương hiệu đẳng cấp.

Bên cạnh giá trị tích sản bền vững theo thời gian bất chấp biến động thị trường, BĐS hàng hiệu còn là kênh đầu tư ổn định nhờ tiềm năng khai thác cho thuê cao, được giới chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế ưa chuộng nhờ tiêu chuẩn thương hiệu vận hành quốc tế

Theo Savills (2025), có tới 84% dự án BĐS hàng hiệu trên toàn cầu được phát triển dưới sự hợp tác với các tập đoàn khách sạn quốc tế như Four Seasons, Hilton... và đặc biệt là Marriott International, đơn vị đang giữ vị trí dẫn đầu thị trường với 31% thị phần.

Các thương hiệu trong chương trình Marriott Bonboy mà Marriott cung cấp cho các chủ nhân sở hữu BĐS hàng hiệu thuộc tập đoàn.

Marriott nổi bật nhờ hệ sinh thái đa thương hiệu trải dài từ phân khúc siêu sang như The Ritz-Carlton, JW Marriott đến phong cách sống năng động như Marriott, W Residences... 51% số dự án BĐS hàng hiệu của Marriott hiện tọa lạc tại các khu vực đô thị, cho thấy chiến lược của tập đoàn đang tập trung vào những trung tâm kinh tế - tài chính lớn trên toàn cầu.

Sở hữu một căn hộ mang thương hiệu Marriott còn là “tấm hộ chiếu” đưa chủ nhân gia nhập cộng đồng tinh hoa quốc tế, thụ hưởng đặc quyền dịch vụ 5 sao tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc hệ sinh thái tập đoàn.

Grand Marina, Saigon - Biểu tượng BĐS hàng hiệu đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam

Theo C9 Hotelworks (2024), Việt Nam hiện là thị trường dẫn đầu về nguồn cung tương lai của BĐS hàng hiệu tại Đông Nam Á, chiếm 41% tổng số dự án đang và sẽ triển khai. Trong bối cảnh TPHCM đang định hình trở thành siêu đô thị mới của châu Á, với hạ tầng cải tiến, dòng vốn quốc tế đổ về mạnh mẽ cùng sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu trong nước và Việt kiều, mô hình BĐS hàng hiệu tại lõi trung tâm đang trở thành xu hướng tất yếu.

Grand Marina, Saigon liền kề trục giao thông huyết mạch và kết nối trực tiếp ga Metro Ba Son (Ảnh: Masterise).

Tiêu biểu cho xu hướng đó chính là dự án Grand Marina, Saigon - khu căn hộ hàng hiệu đầu tiên tại Việt Nam mang hai thương hiệu danh giá Marriott và JW Marriott, được phát triển bởi Masterise Homes và vận hành trực tiếp bởi Marriott International.

Tọa lạc tại khu vực Ba Son giàu giá trị lịch sử - mảnh đất bên bờ Bắc sông Sài Gòn được cấp phép phát triển - Grand Marina, Saigon không chỉ tiên phong kiến tạo chuẩn mực sống siêu sang tại Việt Nam, mà còn đánh dấu cột mốc toàn cầu khi trở thành khu căn hộ hàng hiệu lớn nhất thế giới của Marriott International tính đến nay.

Bên trong căn hộ Marriott Residences Special Edition vừa ra mắt tại tòa Lake, Grand Marina Saigon (Ảnh: Masterise).

Mỗi căn hộ hàng hiệu tại Grand Marina, Saigon đều được thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Marriott International, nhằm mang đến cho “những công dân toàn cầu” trải nghiệm tương đương với các dự án JW Marriott Residences tại London hay The Ritz-Carlton Residences tại New York.

Grand Marina, Saigon còn khẳng định vị thế quốc tế khi được niêm yết trên mạng lưới BĐS siêu sang toàn cầu Christie’s International Real Estate (CIRE), trở thành một mảnh ghép xứng tầm trong bộ sưu tập BĐS của giới tinh hoa toàn cầu nhờ đáp ứng đầy đủ các giá trị và tiêu chuẩn khắt khe của CIRE.

Khi giá trị sống vượt khỏi những thước đo vật chất thông thường, BĐS hàng hiệu tại lõi trung tâm đô thị trở thành “tài sản kép”: vừa là nơi an cư đỉnh cao, vừa là kênh đầu tư - tích sản bền vững. Đối với giới tinh hoa thế hệ mới, sở hữu một căn hộ hàng hiệu mang thương hiệu Marriott còn cách họ âm thầm khẳng định phong cách sống, vị thế cá nhân và tầm nhìn chuyển giao một di sản sống tinh hoa cho thế hệ tương lai kế thừa.