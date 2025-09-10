Tỉnh Hưng Yên sắp đấu giá 840 lô đất, khởi điểm từ 5 triệu đồng/m2

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Phong vừa ra thông báo đấu giá quyền sử dụng 81 lô đất tại khu dân cư mới số 1, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ (nay là xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên). Các thửa đất có diện tích 95-174m2/lô với giá khởi điểm 10-18 triệu đồng/m2.

Phiên đấu giá được tổ chức ngày 13/9 tại nhà văn hoá xã Hoàng Hoa Thám, bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Ngày 20/9 tại xã Việt Yên (tỉnh Hưng Yên) sẽ tổ chức đấu giá 21 lô đất trên địa bàn. Các lô đất có diện tích 93-123m2 với giá khởi điểm 15-17 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá được tổ chức tại nhà văn hóa xã Việt Yên. Phiên đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Một khu đất đấu giá tại Hưng Yên (Ảnh: Thanh Hiếu).

Ngày 22/9, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 2 sẽ tổ chức đấu giá 355 lô đất tại điểm quy hoạch khu dân cư An Đồng, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên. Các lô đất có diện tích 96-203m2/lô với giá khởi điểm 5-7,6 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá được tổ chức tại nhà văn hóa xã A Sào, hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Ngày 28/9, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 2 sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 327 lô đất tại khu dân cư Hải Vân Lương (giai đoạn 1), xã Quỳnh Phụ (tỉnh Hưng Yên). Các lô đất có diện tích 72-198 m2/lô với giá khởi điểm 9-19,25 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá được tổ chức tại nhà văn hóa UBND xã Quỳnh Mỹ (cũ). Phiên đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Cũng trong ngày 28/9, UBND xã Nguyễn Văn Linh (tỉnh Hưng Yên) cũng sẽ tổ chức đấu giá 56 lô đất trên địa bàn xã. Các lô đất có diện tích 87-202m2/lô với giá khởi điểm 16-26 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá được tổ chức tại nhà văn hóa thôn Thanh Xá. Phiên đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.