500.000 căn nhà ở xã hội đồng hành cùng mục tiêu an sinh của Vingroup

Cam kết đi đôi với hành động

Vingroup là một trong những doanh nghiệp tiên phong hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ (xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NOXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp đến năm 2030), với cam kết xây dựng 500.000 căn. Với tiến độ triển khai nhanh, tập đoàn vừa đưa ra thị trường 3 dự án quy mô lớn tại Hải Phòng, Thanh Hóa và Quảng Trị.

Tại Hải Phòng, Happy Home Tràng Cát được ví như “trái tim an cư” mới của khu kinh tế Đình Vũ - Tràng Cát. Dự án rộng 28,14ha, cung cấp 3.804 căn hộ, diện tích 28,8-70m2; sở hữu 59 tiện ích ngoài trời, kế cận trường học, dịch vụ y tế, như một “đô thị Vinhomes thu nhỏ”, đáp ứng nhu cầu cư dân.

Happy Home Tràng Cát là dự án NƠXH quy mô lớn bậc nhất Hải Phòng với hệ tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của người lao động (Ảnh: CĐT).

Tại Thanh Hóa, dự án Happy Home rộng 9,2ha, quy mô 2.824 căn hộ, diện tích 45-71m2, nằm trong khu vực sôi động kết nối các khu, cụm công nghiệp Tây Bắc Ga, Lễ Môn, Thiệu Dương. Với hạ tầng hiện đại và mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, cư dân có thể làm việc, học tập, mua sắm trong bán kính vài phút di chuyển.

Trong khi đó, Happy Home Quảng Trị mang dáng dấp của “phố nhỏ an yên” nhờ mô hình NOXH thấp tầng ít có trên thị trường. Trên diện tích 11,547ha, dự án gồm 142 căn thấp tầng cao 3 tầng, diện tích đất từ 75-163,9m², cách KCN Nam Đông Hà 5 phút, ga Đông Hà 10 phút, và cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ 15 phút di chuyển.

Dự án Happy Home tại Quảng Trị đã hoàn thiện và chuẩn bị cho việc mở bán (Ảnh: CĐT).

Ngoài ra, tập đoàn cũng đang triển khai xây dựng dự án Happy Home trên tổng diện tích 87,64ha, quy mô 4.140 căn NƠXH tại phường Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa.

Vingroup còn có kế hoạch phát triển các dự án Happy Home tại Hưng Yên (5.500 căn), TPHCM (31.500-33.500 căn), Tây Ninh (2.300 căn). Tại Dương Kinh thuộc dự án Vinhomes Golden City, Hải Phòng, Vingroup cũng đã quy hoạch thêm 8.000 căn NƠXH.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, việc đồng thời đưa ra thị trường 3 dự án NOXH cho thấy năng lực triển khai vượt trội và cam kết hành động nhanh của Vingroup.

“Việc đưa 3 dự án NOXH quy mô lớn ra thị trường trong thời gian ngắn thể hiện chiến lược nghiêm túc, năng lực triển khai hàng đầu và tầm nhìn phát triển NOXH của Vingroup vì mục tiêu an sinh, góp phần tạo động lực mới cho thị trường, vừa thúc đẩy kinh tế địa phương và cả nước”, TS. Nguyễn Minh Phong đánh giá.

Bất động sản xoay trục: Bền vững là đích đến mới

Trong nhiều năm qua, các vấn đề về pháp lý, thủ tục và chi phí là điểm nghẽn khiến nguồn cung ít, nhất là phân khúc nhà ở bình dân dành cho người có nhu nhập trung bình - thấp.

Trong bối cảnh đó, theo TS. Nguyễn Minh Phong, việc Vingroup chủ động tham gia vào phân khúc NOXH và nhanh chóng đưa sản phẩm đến tay người lao động cho thấy trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp đầu tàu. Bằng cách này, Vingroup cũng đang tạo ra cú xoay trục tích cực cho thị trường bất động sản.

“Những dự án NOXH quy mô lớn sẽ giúp đa dạng hóa sản phẩm, thu hẹp dần sự mất cân đối trên thị trường. Khi có thêm nhiều căn hộ chất lượng, giá hợp lý, mặt bằng giá trung bình sẽ tự nhiên được điều chỉnh về mức phù hợp hơn với khả năng chi trả của đại bộ phận người dân. Cán cân thị trường cũng từ đó mà được điều chỉnh, hướng tới sự phát triển lành mạnh, công bằng và nhân văn hơn”, ông Phong nói.

Khác với nhiều dự án nhà ở truyền thống, mô hình NOXH của Vingroup còn tập trung kiến tạo không gian sống chất lượng cho người lao động. Các dự án Happy Home đều được quy hoạch gần trung tâm hành chính, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, chợ và trung tâm thương mại… giúp cư dân vừa làm việc, vừa sinh sống ổn định trong môi trường văn minh, an toàn.

Mô hình đa tiện ích vốn được xem là đặc quyền của các khu đô thị cao cấp cũng được Vingroup áp dụng tại các dự án Happy Home. Trong mỗi khu Happy Home, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận đến các tiện ích thiết yếu như trường học, trung tâm thương mại, công viên, khu thể thao, sân chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng…

Các dự án NƠXH Happy Home đảm bảo chất lượng vượt trội và đầy đủ tiện ích, tương đương với nhà ở thương mại (Ảnh: CĐT).

Theo TS. Nguyễn Minh Phong, đây là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp lớn. Khi các tập đoàn có năng lực tài chính, quy hoạch và quản trị tốt tham gia vào phân khúc NOXH, thị trường sẽ tự điều chỉnh theo hướng cân bằng hơn, giúp mỗi người dân đều có cơ hội an cư trong không gian văn minh, hiện đại.

“Bằng hành động cụ thể của mình, Vingroup cho thấy khu vực tư nhân có thể giữ vai trò dẫn dắt trong các chương trình an sinh và cùng nhà nước xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, phát triển bền vững”, TS. Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh.