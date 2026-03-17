Người dưới 35 tuổi được ưu tiên vay mua nhà ở xã hội

Ngày 17/3, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu hoàn thành hơn 12.000 căn hộ trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành 12.107 căn, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sống cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách.

Để bảo đảm tiến độ, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào diện “luồng xanh”, ưu tiên xử lý nhanh.

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã đưa vào hoạt động (Ảnh: Doãn Công).

Các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng sẽ được thực hiện song song nhằm rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt, giao đất và cấp phép xây dựng, với mục tiêu cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật công trình theo kế hoạch đề ra.

Sở Xây dựng Gia Lai được giao chủ trì rà soát, tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy tiến độ các dự án, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nhà ở xã hội và nguồn vốn vay.

Đối với các dự án đã khởi công hoặc đã lựa chọn chủ đầu tư, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ; đồng thời rà soát, đề xuất thu hồi những dự án chậm triển khai.

Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 11 được giao hướng dẫn thủ tục và thúc đẩy giải ngân gói tín dụng 145.000 tỷ đồng, ưu tiên hỗ trợ người dưới 35 tuổi tiếp cận và thụ hưởng chính sách.