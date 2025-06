Nhà trong ngõ Hà Nội giảm nửa tỷ vẫn hiếm khách hỏi, nhà đầu tư mắc kẹt

Giá nhà trong ngõ tại Hà Nội giảm sau thời gian tăng sốc

Sau một thời gian tăng trưởng "nóng", phân khúc nhà trong ngõ tại Hà Nội đang có dấu hiệu chững lại. Nhiều chủ nhà phải chấp nhận giảm giá hàng trăm triệu đồng để nhanh tìm được khách mua. Dù đã điều chỉnh nhưng mặt bằng giá rao bán vẫn được đánh giá là quá cao.

Anh Nguyễn Quý - nhà đầu tư ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội)- chia sẻ, đầu năm anh mua một căn nhà 35m2 tại khu vực Mỹ Đình với mức giá 6,9 tỷ đồng, đã được xây dựng từ năm 2010. Sau khi mua, anh đầu tư thêm 200 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà và tìm khách mua.

Mong muốn của anh sẽ bán ra căn nhà với mức giá khoảng 7,4-7,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay căn nhà của anh vẫn chưa có khách mua. Một số người hỏi mua nhưng chỉ trả với mức giá 7 tỷ đồng.

“Mục đích ban đầu là lướt sóng nên tôi có vay ngân hàng khoảng 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay người hỏi mua rất ít. Thực tế thị trường bây giờ đã chững lại nên tôi muốn giảm giá bán nhanh, ít nhất phải mức giá hòa vốn. Hiện tôi đã nhờ các văn phòng môi giới tìm khách”, anh nói.

Anh Trần Tuấn Anh - chủ một sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội - nói, khoảng 3 tháng trở lại đây, không chỉ nhà trong ngõ mà giá chung cư cũng đã chững lại. Khách hàng mua càng ngày ít đi, nên mức giá bán không cao như cuối năm ngoái. Hầu hết, các chủ nhà đều giảm giá từ 400-600 triệu đồng để bán nhanh.

Anh ví dụ, một căn nhà trong ngõ tại quận Cầu Giấy có diện tích 30m2, thời điểm đầu năm chủ nhà rao bán với giá 7,6 tỷ đồng, tương đương hơn 253 triệu đồng/m2. Hiện vẫn chưa có khách mua, chủ nhà đã giảm xuống còn 7,1 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường chung chững lại, anh Tuấn Anh cho biết, các chủ nhà đều đã giảm kỳ vọng lợi nhuận. Trước kia, khi giá bán tăng cao, một số chủ nhà cố tình kê cao giá khiến thị trường nóng càng thêm "nóng".

Nhiều chủ nhà trong ngõ chấp nhận hạ giá để tìm khách (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, tại quận Nam Từ Liêm, các khu vực như Phú Đô, Mễ Trì... những căn nhà trong ngõ rộng 2-3m, diện tích khoảng 30m2 hiện đang được rao bán với giá từ 5,1 tỷ đồng đến 5,5 tỷ đồng. Mức này đã giảm khoảng 300-400 triệu đồng so với thời điểm cuối năm ngoái.

Đơn cử, một căn 30m2 tại mặt ngõ hơn 2m có giá hơn 5,1 tỷ đồng, tương đương 170 triệu đồng/m2, đã giảm hơn 300 triệu đồng so với cuối năm 2024. Người bán thậm chí còn sẵn sàng thương lượng thêm với khách thiện chí.

Tương tự, ở quận Cầu Giấy, các khu vực Nghĩa Đô, Mai Dịch, Quan Hoa, giá nhà trong ngõ dao động từ 170-240 triệu đồng/m2. Một căn 30m2 trong ngõ rộng gần 2m tại phường Quan Hoa được rao bán 6,9 tỷ đồng, đã giảm khoảng 400 triệu đồng so với đầu năm nay.

Tại quận Thanh Xuân, nhà trong ngõ ở Khương Mai, Thanh Xuân Trung, Khương Trung, Nhân Chính có giá từ 180 triệu đồng/m2 đến 220 triệu đồng/m2.

Theo dữ liệu của một đơn vị, trong tháng 4, thị trường bất động sản có dấu hiệu hạ nhiệt ở nhiều phân khúc. Cụ thể, mức độ quan tâm đất nền giảm 18%, chung cư giảm 20%, nhà riêng giảm 14%, nhà mặt phố giảm 14%. Biến động lượng tin đăng theo phân khúc cũng đồng loạt giảm. Trong đó, đất nền giảm 6%, nhà riêng giảm 5%, chung cư giảm 9%, nhà mặt phố giảm 7%.

Báo cáo của một đơn vị khác cho biết, năm ngoái giá nhà đất tại Hà Nội liên tục tăng, dao động 17-33%. Tuy nhiên, trong quý I, lượng giao dịch nhà đất thổ cư tại Hà Nội chỉ ghi nhận khoảng 4.000 giao dịch, giảm 59% so với quý trước và giảm 54% so với cùng kỳ.

Chủ nhà đang giảm kỳ vọng về giá bán

Bà Phạm Miền - chuyên gia bất động sản - nêu, từ giữa năm 2024 giá nhà Hà Nội bị đẩy lên rất cao. Một số chủ nhà có tâm lý sợ bán hớ nên cũng đua nhau tăng giá. Tuy nhiên, sau thời gian rao bán với giá cao một số người cảm thấy khó giao dịch nên chấp nhận hạ giá bán.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - khẳng định rằng thời gian qua, tất cả phân khúc bất động sản đều tăng giá mạnh, trong đó có nhà trong ngõ. Ông Đính so sánh tình trạng này với phân khúc căn hộ vào cuối năm 2021, khi giá tăng mạnh và dù có giảm vào giữa năm 2022 do thị trường khó khăn, mức giảm không đáng kể so với mức tăng trước đó.

Ông khuyên người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng vì giá nhà Hà Nội đã đạt đỉnh. Để tránh bị "lạc vào ma trận" giá bán, người mua nên tham khảo đơn vị uy tín và dành thời gian nghiên cứu kỹ mức giá bán của các căn nhà tương tự trong cùng khu vực.

Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, nhấn mạnh rằng nhà trong ngõ là loại hình đặc thù, mỗi căn có đặc điểm vị trí, chiều rộng ngõ, mặt tiền, diện tích khu đất và hiện trạng xây dựng khác nhau, tất cả những tiêu chí này đều ảnh hưởng đến giá bán.

Ông Điệp cũng chỉ ra một sự bất thường khi mức giá trên 200 triệu đồng/m2, trước đây thường chỉ ghi nhận ở nhà mặt phố hoặc ngõ ô tô di chuyển, nay đã xuất hiện cả ở những căn nhà trong ngõ hẹp.

Theo ông, thông thường, mức tăng giá nhà tại Hà Nội khoảng 7-10%, nhưng trong năm qua, giá nhà trong ngõ đã tăng vọt 30%, thậm chí hơn. Điều này thể hiện sự bất thường của thị trường và kỳ vọng quá lớn của chủ nhà.