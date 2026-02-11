Sắp mở bán khu nhà ở xã hội ở ngoại thành Hà Nội, giá bán gây ngỡ ngàng

Sở Xây dựng TP Hà Nội mới đây nhận được văn bản từ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Ngôi sao châu Á về việc công bố thông tin và thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, thuê căn hộ tại dự án khu nhà ở xã hội Tân Lập.

Dự án được triển khai tại thôn Đan Hội, xã Ô Diên. Khu nhà ở xã hội Tân Lập có quy mô diện tích đất 4.932m2, được đầu tư xây dựng một tòa chung cư cao 21 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Hà Nội cần phát triển 18.700 căn nhà ở xã hội trong năm nay (Ảnh: TK).

Dự án có 459 căn hộ, tương ứng hơn 23.300m2 diện tích sàn, trong đó 70% diện tích sàn để bán, 20% cho thuê, còn lại cho thuê mua. Giá bán dự kiến 29 triệu đồng/m2 (chưa gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì). Giá thuê căn hộ tạm tính 430.000 đồng/m2.

Theo kế hoạch, thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua và thuê căn hộ tại dự án từ ngày 1/5 đến hết ngày 15/5. Nếu được Sở Xây dựng Hà Nội duyệt đơn giá bán, khu nhà xã hội Tân Lập sẽ trở thành một trong những dự án nhà xã hội có giá bán cao hàng đầu Thủ đô.

Đến nay, ghi nhận cho thấy mức giá cao nhất thuộc về dự án Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề, đạt hơn 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Tại dự án này, chủ đầu tư đã tổ chức bốc thăm trực tuyến dự án trên vào cuối tháng 11/2025.

Theo Nghị quyết 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, từ nay đến 2030, Thủ tướng giao Hà Nội phát triển 84.000 căn nhà ở xã hội. Năm nay, Thủ đô cần phát triển 18.700 căn, gấp 3,6 lần số lượng mà thành phố hoàn thành năm ngoái.