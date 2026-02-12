6 vị trí bẩn nhất trong nhà nên được dọn dẹp mỗi tháng một lần

Nhiều gia đình khi dọn nhà thường chỉ tập trung vào những khu vực dễ thấy như sàn nhà, mặt bếp hay phòng khách. Dù thế, theo các chuyên gia vệ sinh, vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng lại thường ẩn nấp ở những vị trí ít ai để ý, âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe nếu bị bỏ quên quá lâu.

Dưới đây là 6 vị trí bạn nên vệ sinh định kỳ mỗi tháng một lần để không gian sống thực sự sạch và an toàn.

Dù bạn có chăm dọn dẹp đến đâu, trong nhà vẫn luôn tồn tại những góc khó giữ được sạch sẽ như mong muốn (Ảnh: Apartment Therapy).

Cánh quạt trần

Cánh quạt trần, nhất là trong phòng ngủ, rất dễ bị ngó lơ. Sau một thời gian không lau chùi, bụi mịn và nấm mốc sẽ bám dày trên mép cánh quạt. Khi bật quạt, lớp bụi này bị thổi tung vào không khí, rơi xuống giường, chăn gối và các bề mặt xung quanh.

Điều này đặc biệt không tốt cho trẻ nhỏ và người bị viêm mũi dị ứng, hen suyễn. Các chuyên gia khuyên nên lau cánh quạt ít nhất mỗi tháng một lần. Một mẹo đơn giản là dùng vỏ gối cũ trùm lên cánh quạt khi lau để bụi không bay khắp phòng.

Dụng cụ vệ sinh nhà cửa

Khăn lau, miếng rửa bát hay cây lau nhà nếu không được làm sạch đúng cách lại trở thành ổ vi khuẩn di động. Trong môi trường nóng ẩm, những dụng cụ ẩm ướt này là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi.

Thay vì tiếp tục dùng lại, bạn nên giặt sạch và phơi khô hoàn toàn sau mỗi lần sử dụng. Định kỳ mỗi tháng, hãy thay mới miếng rửa bát và ngâm khăn lau, đầu cây lau nhà trong nước nóng hoặc dung dịch khử trùng để hạn chế mầm bệnh.

Gioăng cao su và khay đựng nước giặt

Gioăng cao su cửa và khay đựng nước giặt rất dễ tích tụ cặn xà phòng, xơ vải và nấm mốc, khiến quần áo giặt xong vẫn có mùi ẩm.

Mỗi tháng một lần, bạn nên chạy chế độ vệ sinh lồng giặt bằng nước nóng. Với gioăng cao su, chỉ cần lau kỹ bằng giấm trắng hoặc baking soda là đã có thể khử mùi và hạn chế nấm mốc hiệu quả.

Nắp và viền thùng rác

Nhiều người chăm thay túi rác nhưng lại quên mất phần nắp và viền bên trong thùng rác. Nước rỉ từ rác hữu cơ và thức ăn thừa bám lâu ngày sẽ gây mùi hôi và thu hút vi khuẩn, ruồi giấm.

Giải pháp là mỗi tháng một lần, hãy cọ rửa thùng rác cả trong lẫn ngoài bằng nước xà phòng, sau đó lau khô hoàn toàn trước khi lồng túi rác mới.

Điện thoại thông minh

Điện thoại là vật bất ly thân và cũng là một trong những đồ dùng bẩn nhất trong nhà. Thiết bị này tiếp xúc với tay, da mặt và nhiều bề mặt công cộng, dễ tích tụ vi khuẩn gây kích ứng da.

Nếu không có thời gian lau hàng tuần, bạn cũng nên vệ sinh điện thoại ít nhất mỗi tháng một lần bằng dung dịch cồn chuyên dụng cho thiết bị điện tử để bảo vệ làn da và sức khỏe.

Túi đi chợ tái sử dụng

Túi vải, túi canvas hay làn nhựa đi chợ thân thiện với môi trường nhưng lại thường xuyên bị bỏ quên việc vệ sinh. Chúng dễ dính nước thịt cá sống và vi khuẩn từ sàn chợ, cốp xe.

Để tránh lây nhiễm chéo vào thực phẩm, hãy giặt túi vải định kỳ mỗi tháng. Với túi cứng, chỉ cần lau sạch bên trong bằng dung dịch sát khuẩn là đủ an toàn.