Đề xuất ghi nợ tiền sử dụng đất trên sổ đỏ: Bộ Tài chính nói gì?

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP Hà Nội liên quan đến việc miễn, giảm tiền sử dụng đất; cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất; tiếp tục xem xét giảm mức phí chuyển đổi cho các hộ có diện tích đất vườn, ao gắn liền với đất ở.

Cử tri đề nghị tiếp tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình khi chuyển đất vườn, ao sang đất ở trong hạn mức để chia tách cho con cái; cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và trả dần từ 5-10 năm nhằm giảm áp lực tài chính.

Trả lời nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp giấy chứng nhận lần đầu, hoặc khi chuyển mục đích sử dụng đất không phải là đất ở sang đất ở đối với một số đối tượng.

Cụ thể, theo Nghị định số 103/2024/NĐ-CP, các hộ gia đình là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức khi thực hiện các thủ tục nêu trên.

Chính sách này gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ.

Về đề xuất cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất và trả dần, Bộ Tài chính cho biết, việc ghi nợ đã được quy định tại Luật Đất đai 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Việc xác định đối tượng, mức tiền được ghi nợ, thời hạn ghi nợ, cũng như trình tự, thủ tục thanh toán và xóa nợ tiền sử dụng đất được thực hiện theo các nghị định chuyên ngành về tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận.

Đối với kiến nghị giảm mức phí chuyển đổi đất vườn, ao gắn liền với đất ở, kể cả trường hợp tách hộ, Bộ Tài chính cho biết, Quốc hội đã có quy định theo hướng giảm nghĩa vụ tài chính cho người dân.

Cụ thể, Nghị quyết số 54/2025/QH15 của Quốc hội quy định mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất trong thửa đất có nhà ở theo hướng thấp hơn so với quy định chung, áp dụng đối với diện tích không vượt quá hai lần hạn mức giao đất ở.

Nội dung này đã được thể chế hóa tại các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai và các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho TP Hà Nội, có hiệu lực từ đầu năm 2026.

Quang cảnh bất động sản nhìn từ trên cao (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, cử tri Hà Nội kiến nghị rà soát, đối chiếu quy định tại Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP với Điều 22 Nghị định 103/2024/NĐ-CP và khoản 8 Điều 1 Nghị định 291/2025/NĐ-CP nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật về ghi nợ tiền sử dụng đất.

Theo phản ánh, các quy định hiện hành chưa nêu cụ thể việc ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất nhưng gặp khó khăn về tài chính. Cử tri cho rằng cần làm rõ nội dung này để tháo gỡ vướng mắc, khuyến khích người dân thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định, tránh sử dụng sai mục đích.

Bộ Tài chính cho biết, Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Theo phân công của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Bộ Tài chính đã xây dựng, trình ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành.

Trong đó, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định 103/2024/NĐ-CP về tiền sử dụng đất (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 291/2025/NĐ-CP). Khoản 1 Điều 22 quy định việc xác định đối tượng, mức và thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất thực hiện theo nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nghị định về cấp Giấy chứng nhận; còn trình tự, thủ tục ghi nợ, thanh toán và xóa nợ thực hiện theo Nghị định 103.

Theo Luật Đất đai 2024 và các nghị định liên quan do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất gồm: người được bố trí tái định cư; cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất có nhu cầu ghi nợ khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất, Bộ Tài chính đề nghị cử tri kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.