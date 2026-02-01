Hà Nội tính xây bể ngầm khổng lồ để chống ngập

Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm mới được thông qua, Hà Nội đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết các tồn tại, điểm nghẽn gồm ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, úng ngập, trật tự văn minh đô thị, an toàn thực phẩm.

Đối với tình trạng ngập úng, thành phố định hướng xây dựng các công trình ngầm, giao thông ngầm. Các công trình này phải đồng bộ với hệ thống giao thông vành đai, hướng tâm và xuyên tâm, kết hợp hệ thống thu gom nước ngầm, bể ngầm chống ngập úng và các trạm bơm (cốt ngầm trên là hệ thống giao thông, cốt ngầm dưới là bể ngầm chứa nước).

Hà Nội ngập lụt sau một trận mưa lớn (Ảnh: Hải Long).

Hà Nội cũng sẽ quy hoạch hệ thống không gian ngầm đa năng (giao thông - thương mại - bãi đỗ xe - thoát nước) theo mô hình TOD. Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng hệ thống "bể ngầm khổng lồ" chứa nước mưa kết hợp giao thông để giải quyết triệt để ngập úng.

Cụ thể, thành phố sẽ xây dựng bể ngầm khổng lồ với dung tích khoảng 125 triệu m3 để chống ngập úng, dự kiến triển khai giai đoạn 2036-2045. Mô hình đô thị ngầm cũng đang được nghiên cứu để ứng dụng tại các khu vực cải tạo chung cư cũ với các ga tàu điện ngầm theo mô hình TOD, trung tâm thương mại ngầm kết nối.

Bên cạnh đó, nghiên cứu bổ sung thêm các hồ điều hòa trữ nước, thoát nước, chống úng ngập tại những khu vực có cốt nền thấp, thường xuyên ngập úng; kết hợp phát triển trồng rừng, đào hồ lớn tích nước dự trữ thoát nước. Nghiên cứu mở rộng một số đoạn, tuyến sông thuộc vành đai xanh, hành lang xanh, bãi sông nhằm tạo dung tích trữ nước, âu chứa nước lớn phục vụ thoát nước.

Xác định cốt cao độ cho các khu vực và hệ thống thoát nước an toàn, ổn định thông qua các giải pháp: Xây dựng hồ điều hòa, các hồ chứa, hệ thống ngầm kết hợp giao thông trong các tuynel hoặc hào kỹ thuật kích thước lớn để lưu trữ và thoát nước khi mưa to, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước chính và hạn chế ngập úng cục bộ.

Thành phố sẽ tiến hành xây dựng các trạm bơm công suất lớn. Trong các trường hợp khẩn cấp hoặc khu vực trũng thấp thường xuyên ngập úng, có thể sử dụng hệ thống bơm công suất lớn để chủ động bơm nước cho khu vực ngập.