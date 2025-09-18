Hà Nội quy định tối đa 20 ngày phải cấp sổ đỏ cho người dân

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội vừa có quyết định công bố danh mục 28 thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND thành phố.

Trong danh mục 28 thủ tục có 19 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 9 thủ tục hành chính cấp xã.

Đối với danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của cấp xã, thời gian giải quyết thủ tục là 17 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu. Với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận lần đầu là 20 ngày làm việc.

Với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận lần đầu là 20 ngày làm việc (Ảnh minh họa: Ngọc Triển).

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là 17 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu. Đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận lần đầu là 20 ngày làm việc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính đã được công bố tại quyết định này gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố ban hành quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.