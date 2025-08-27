Thêm 2 thủ tục đất đai được thực hiện tại cấp xã

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 3380 công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ này.

Trong đó, thủ tục hành chính mới được thực hiện ở cấp xã gồm: Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

Bộ cũng đã sửa đổi, bổ sung 28 thủ tục hành chính, trong đó có 20 thủ tục cấp tỉnh và 8 thủ tục cấp xã.

Trong đó, một số thủ tục thực hiện tại cấp xã đã được sửa đổi, bổ sung gồm: Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; sử dụng đất kết hợp đa mục đích, gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích.

Một khu đất tại vùng ven Hà Nội (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Ngoài ra, cấp xã còn thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất.

Thủ tục điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư cũng được thực hiện tại cấp xã.

Ngoài ra, cấp xã còn thực hiện thủ tục giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với một số trường hợp đặc biệt được quy định.