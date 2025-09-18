Ô tô nối đuôi về làng, giá đất một xã ở Hà Tĩnh tăng chóng mặt

Gần một tuần nay, sau khi quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ (nay thuộc xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) được công bố, thị trường bất động sản tại xã Toàn Lưu bất ngờ "nóng" lên.

Điều này đã tạo nên cảnh nhộn nhịp chưa từng có ở vùng quê vốn yên bình. Mỗi ngày, dọc tuyến tỉnh lộ 550 và nhiều ngõ nhỏ trong xã Toàn Lưu, ô tô nối đuôi đỗ kín.

Ô tô nối đuôi nhau đổ về xã Toàn Lưu sau khi quy hoạch xây dựng khu công nghiệp được công bố (Ảnh: Hoài Anh).

Ghi nhận cho thấy nhiều nhóm người tập trung chụp ảnh, trao đổi, hỏi mua đất. Các thôn như Ngọc Hà, Nam Sơn, nơi người dân trước đây chủ yếu sống bằng nghề nông, nay trở thành "điểm nóng" với sự xuất hiện dày đặc của môi giới và người tìm đất.

Một người dân thôn Nam Sơn cho biết, lô đất 160m2 ngay cạnh nhà được bán đầu năm 2025 với giá 700 triệu đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, lô đất này liên tục được chuyển nhượng, tăng lên 1 tỷ đồng, rồi 1,2 tỷ đồng và hiện tiếp tục được rao bán với giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Gần đó, một lô đất rộng 200m2 cũng được chào bán 2,2 tỷ đồng dù nằm trong ngõ nhỏ, xung quanh chủ yếu là rừng cây và cánh đồng bỏ hoang.

"Ở quê, người dân ít ai dám bỏ tiền tỷ mua đất. Đa phần là người ngoài về đầu cơ", người này nói.

Người mua, kẻ bán đất tấp nập (Ảnh: Hoài Anh).

Trong vai khách tìm mua đất, chúng tôi được một môi giới tại Hà Tĩnh giới thiệu lô đất 140m2, trong đó 100m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Người này chào bán hơn 1,6 tỷ đồng, tương đương trên 11 triệu đồng/m2.

Thực tế, khu đất này vốn là đất trống, dân cư thưa thớt, gần đây mới được san gạt, phân lô, tách thửa. Song, hạ tầng khu đất còn rất thiếu vì đường nhỏ hẹp, chưa có hệ thống điện, nước sinh hoạt. Dù vậy, môi giới vẫn khẳng định giá đất đang "tăng theo từng giờ" vì lượng nhà đầu tư đổ về đông. Người này còn thúc giục khách "chốt sớm nếu không sẽ lỡ cơ hội".

Bà N.T.T. (40 tuổi), chủ quán nước tại thôn Ngọc Hà, xã Toàn Lưu, chia sẻ: "Từ trước tới nay, thôn chỉ toàn nông dân, ruộng đất còn rất nhiều. Vậy mà chỉ trong một tuần, ô tô về xem đất đậu kín cả đường làng. Người mua chủ yếu đến từ nơi khác, nhiều xe mang biển số Nghệ An".

Nhiều vị trí trước đây là đất bỏ hoang nhưng nay được san nền, rao bán giá cao (Ảnh: Hoài Anh).

Lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết sau thông tin quy hoạch khu công nghiệp, môi giới bất động sản đổ về ồ ạt, giá đất tại 5 thôn của xã tăng tới 40%. Các khu vực này chủ yếu là đất đồi, đất trồng ngô, sắn bỏ hoang.

"Hiện tượng này do giới đầu cơ tạo ra, thực tế chưa có giao dịch thành công. Họ chủ yếu mua đi bán lại, "lướt sóng", còn nhu cầu đất ở thực sự rất ít", vị lãnh đạo khẳng định.

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không chạy theo cơn "sốt ảo", tránh vay mượn, đặt cọc dẫn đến ôm nợ khi giá đất hạ nhiệt. Cùng với đó, xã cũng đề nghị quỹ tín dụng hạn chế cho vay mua đất trong giai đoạn này.