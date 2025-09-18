Hơn 30.000 bất động sản tại Hà Nội được mở bán từ đầu năm tới nay

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố có 33 dự án bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện huy động vốn. Các dự án này sẽ cung cấp ra thị trường 30.364 sản phẩm, với 24.556 căn hộ chung cư. Còn lại là các sản phẩm nhà thấp tầng với 5.808 căn.

Trong đó, nguồn cung chung cư mới chủ yếu đến từ một số dự án tại các đại đô thị của Vinhomes tại Từ Liêm, Đông Anh và Gia Lâm với gần 18.200 căn. Dự án chung cư có số lượng căn hộ mở bán nhiều nhất 9 tháng đầu năm nay là khu đô thị Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park 1) với 3.144 căn.

Một dự án chung cư tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Theo thống kê của Savills Việt Nam, năm ngoái, TP Hà Nội có thêm khoảng 30.900 căn hộ mới. Như vậy, từ đầu năm tới nay, nguồn cung chung cư mới của Hà Nội tương đương 80% cả năm 2024.

Mặc dù nguồn cung chung cư tại Hà Nội đã phục hồi song mức giá vẫn tiếp tục tăng cao. Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, quý vừa qua, tại thị trường sơ cấp, giá bán trung bình đạt xấp xỉ 75 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT), tăng 34% so với cùng kỳ và tăng 3% so với quý trước đó.

Còn theo số liệu của một đơn vị nghiên cứu khác, tại Hà Nội, giá bán trung bình trên thị trường sơ cấp quý II đạt khoảng 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý trước và vọt lên 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Savills Việt Nam dự báo, từ năm 2026, Hà Nội sẽ có khoảng 70.000 căn hộ từ 91 dự án sẽ được mở bán. Phần lớn nguồn cung sơ cấp đến từ khu vực vùng ven.