Gửi ngân hàng gần 950 tỷ đồng, công ty địa ốc nhận lãi 252 triệu đồng/ngày

Công ty cổ phần Long Hậu (mã chứng khoán: LHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023. Trong quý vừa qua, công ty bất động sản khu công nghiệp này đạt 145 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2022. Theo giải trình của công ty, doanh thu quý IV tăng vọt do doanh thu cho thuê lại đất khu công nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên doanh thu thuần cả năm 2023 chỉ đạt 394,9 tỷ đồng, giảm 37,2% so với năm 2022.

Trong năm vừa qua, doanh nghiệp này giảm đáng kể chi phí giá vốn hàng bán nên biên lãi gộp cải thiện từ 40,8% của năm 2022 lên mức 51,1%. Ngoài ra doanh thu tài chính tăng từ 53,1 tỷ đồng lên 85,4 tỷ đồng, tương đương 60,8%.

Tuy nhiên thu nhập khác năm vừa qua chỉ còn khoảng 5 tỷ đồng, giảm 72,5% so với năm 2023. Các khoản chi phí khác của doanh nghiệp hầu như không thay đổi nhiều so với năm 2022.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của đơn vị này ở trong quý IV/2023 đạt gần 62 tỷ đồng, tăng 89,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên mức lãi cả năm 2023 chỉ đạt 166,5 tỷ đồng, giảm 17,7% so với năm trước.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 3.055,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2% so với đầu năm.

Trong đó đáng chú ý là tài sản ngắn hạn ở mức 2.155,1 tỷ đồng, tương đương 70,5% tổng tài sản. Doanh nghiệp này gửi khoảng 946,3 tỷ đồng tại ngân hàng.

Nhờ đó trong quý IV/2023, doanh nghiệp nhận được 22,9 tỷ đồng lãi tiền gửi, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tính trung bình, mỗi ngày trong quý vừa qua, công ty nhận về gần 252 triệu đồng tiền lãi.

Doanh thu tài chính của đơn vị này tăng mạnh trong năm 2023 phần lớn cũng nhờ nhờ lãi ngân hàng. Báo cáo hợp nhất quý III/2023 cho thấy lãi tiền gửi là 24,2 tỷ đồng, quý II là 17 tỷ đồng, quý I là 16,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng gia tăng lượng tiền mặt nắm giữ lên mức 244 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với đầu kỳ.

Cuối năm 2023, Công ty cổ phần Long Hậu gửi ngân hàng gần 950 tỷ đồng (Ảnh: BCTC).

Doanh nghiệp nhận 22,9 tỷ đồng tiền lãi từ ngân hàng trong quý IV/2023 (Ảnh: BCTC DN).

Tại thời điểm cuối quý IV/2023, doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp này có khoản nợ phải trả ở mức 1.460,7 tỷ đồng, gần như không đổi so với đầu kỳ. Trong đó, khoản vay ngắn hạn khoảng 54,3 tỷ đồng và vay dài hạn là 126,7 tỷ đồng.