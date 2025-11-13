Doanh nghiệp địa ốc tăng tốc đầu tư khu công nghiệp, đón làn sóng FDI mới

Sau thời gian dài gắn bó với mảng nhà ở thương mại, nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn đang “đổi hướng” sang bất động sản khu công nghiệp - lĩnh vực được xem là tâm điểm đầu tư mới khi làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu ngày càng rõ nét.

Loạt doanh nghiệp nhập cuộc

Không chỉ phát triển nhà ở xã hội, Công ty Địa ốc Hoàng Quân cũng là một trong những doanh nghiệp sớm tham gia cuộc chơi này với hai dự án khu công nghiệp - nhà xưởng là KCN Bình Minh và KCN Hàm Kiệm I.

Giữa năm nay, Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn tiết lộ tập đoàn đã mua lại 100% một khu công nghiệp rộng 150ha tại Bình Thuận, đang xem xét đưa dự án về công ty mẹ hoặc đơn vị thành viên phù hợp. Nếu triển khai đúng tiến độ, dự án có thể mang về doanh thu khoảng 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận 70 tỷ đồng ngay trong năm nay.

Ngành bất động sản khu công nghiệp được đánh giá nhiều triển vọng (Ảnh: Đức Tuấn).

Tương tự, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) - vốn nổi tiếng trong mảng nhà ở và thương mại - đã tham gia lĩnh vực khu công nghiệp từ năm 2020 thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt (PDI). Khi đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ quy mô 1.000 đến 6.000ha trải dài từ miền Trung đến miền Nam.

Dù từng thoái vốn khỏi PDI để tái cơ cấu danh mục đầu tư trong giai đoạn thị trường nhà ở trầm lắng, Phát Đạt đã quay lại lĩnh vực này trong năm 2024, ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược phát triển các dự án khu công nghiệp - logistics, thương mại và nhà ở. Lãnh đạo công ty tiết lộ nhiều quỹ đất quy mô lớn tại khu vực phía Nam đang được chuẩn bị cho giai đoạn triển khai mới.

Một số doanh nghiệp không chỉ đầu tư khu công nghiệp, mà còn phát triển đồng bộ khu dân cư liền kề để tận dụng hạ tầng, dân số và gia tăng giá trị tổng thể.

Tại Tây Ninh, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) đang triển khai Khu dân cư Thành Thành Công (TTC) rộng hơn 42ha, nằm ngay cạnh KCN TTC Trảng Bàng - nơi có hơn 35.000 lao động, dự kiến đạt 50.000 người khi hoàn thiện.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Tandoland đang phát triển khu dân cư Mai Bá Hương 147ha liền kề KCN Tandoland 250ha tại huyện Bến Lức, Long An (nay thuộc xã Lương Hòa). Doanh nghiệp kỳ vọng mô hình khu công nghiệp kết hợp khu dân cư đồng bộ sẽ tạo nên “hệ sinh thái đô thị - sản xuất” bền vững, vừa đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động, vừa nâng cao sức hấp dẫn đầu tư.

Phân khúc hấp dẫn nhưng vẫn còn thách thức

Tại cuộc họp cổ đông giữa năm, lãnh đạo Công ty Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) khẳng định định hướng mở rộng sang mảng bất động sản khu công nghiệp - lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng dài hạn của khu vực phía Nam.

Theo Hodeco, sự phát triển mạnh mẽ của Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM, Bình Dương và các tỉnh lân cận đang mở ra tiềm năng lớn cho phân khúc này. Doanh nghiệp đã làm việc với nhiều đối tác giàu kinh nghiệm, trong đó có Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế và Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), nhằm chuẩn bị các bước nghiên cứu và tiếp cận quỹ đất khu công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và một số địa phương khác.

Theo Cushman & Wakefield, thị trường đất khu công nghiệp phía Nam dự kiến sẽ tiếp tục sôi động với khoảng 7.300 ha nguồn cung mới được bổ sung trong ba năm tới. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính không chỉ mở rộng ranh giới địa lý mà còn định hình lại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thành một “siêu đô thị công nghiệp - dịch vụ” với vai trò trung tâm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Hạ tầng kết nối được xem là “cú hích kép” cho khu vực này. Các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, Vành đai 3, Vành đai 4, sân bay Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển và tăng sức cạnh tranh của toàn vùng.

Nhờ đó, các chuyên gia dự báo dòng vốn FDI chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và sản xuất xanh, sẽ tiếp tục đổ về khu vực Đông Nam Bộ trong giai đoạn tới.

Theo ông John Campbell, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savills Việt Nam, bất động sản khu công nghiệp Việt Nam đang trưởng thành rõ rệt, với nhà đầu tư ngày càng chú trọng tính linh hoạt, tốc độ triển khai và hạ tầng hiện đại - những yếu tố then chốt cho ngành sản xuất công nghệ cao và tuân thủ tiêu chuẩn ESG.

Ông cho rằng Việt Nam cần chuẩn bị quỹ đất sẵn sàng, rút gọn quy trình phê duyệt, minh bạch giá đất, đồng thời đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đón đầu làn sóng đầu tư mới.