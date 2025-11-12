Sổ đỏ đang để ở ngân hàng thì nộp trên VNeID như thế nào?

Từ ngày 11/11, người dân có thể nộp sổ đỏ trên VNeID cho cơ quan Nhà nước để làm sạch dữ liệu đất đai, thay vì nộp trực tiếp bản photocopy như trước.

Theo khảo sát, sau 1 ngày triển khai, ứng dụng không gặp vấn đề gì về tình trạng truy cập như nghẽn, giật, lag, hiển thị sai thông tin.

Tuy nhiên, nhiều người dùng cho biết không tìm thấy mục “cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước” trên ứng dụng, dù kiểm tra đã nâng cấp bản cập nhật mới nhất. Hay chị Quỳnh Mai (ở Thanh Hóa) gặp vấn đề khi xác thực, nhập thông tin và gửi nhiều lần vẫn không được.

Các trường thông tin mà người dân cần cung cấp khi nộp sổ đỏ trực tuyến (Ảnh: Văn Hưng).

Một số người dùng lớn tuổi thì cảm thấy phiền toái bởi không thành thạo thao tác, trong khi nếu nhờ người khác sẽ bị lộ thông tin.

Trong khi đó, anh Thành Đạt (32 tuổi, Hà Nội) cho biết sổ đỏ của gia đình đang thế chấp ngân hàng nên anh lúng túng, chưa biết phải thực hiện kê khai ra sao. Anh cũng thắc mắc, nếu trước đây đã cung cấp thông tin cho tổ dân phố, thì nay có cần kê khai lại trên ứng dụng VNeID hay không.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một xã tại Hà Nội cho biết, trước đây khi sổ đỏ đang được thế chấp, người dân vẫn phải nộp bản photocopy cho tổ trưởng dân phố. Nếu chưa có, tổ sẽ hướng dẫn người dân kê khai thông tin ban đầu, sau đó liên hệ ngân hàng để lấy bản sao và nộp bổ sung cho xã, phường.

Hiện nay, quy trình đã được đơn giản hóa trên ứng dụng VNeID: Người dân chỉ cần gửi ảnh chụp sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng và khai đầy đủ thông tin để xác thực. Trường hợp đã nộp hồ sơ trực tiếp cho xã, phường trước đó thì không cần kê khai lại trên ứng dụng.

Theo bản cập nhật mới nhất, người dân đã có thể nộp thông tin sổ đỏ trực tuyến cho cơ quan Nhà nước thông qua ứng dụng VNeID.

Cụ thể, người dùng đã định danh mức độ 2 truy cập ứng dụng, chọn mục “Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước”. Tại đây, VNeID nêu rõ việc cung cấp thông tin nhằm phục vụ xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý dữ liệu theo quy định.

Người dân tiếp tục bấm “Tạo mới”, chọn loại thông tin “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Các dữ liệu sau khi kê khai sẽ được gửi trực tiếp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để xử lý.

Trong phần kê khai, người dùng cần điền họ tên và số định danh cá nhân. Nếu kê khai thay cho người khác, phải nhập thêm tên người được cấp sổ đỏ và lý do kê khai hộ.

Các trường thông tin bắt buộc bao gồm: Số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất, kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu của sổ đỏ được tải lên hệ thống. Sau khi hoàn tất, người dân xác nhận thông tin là chính xác và gửi yêu cầu để hoàn tất quy trình trực tuyến.