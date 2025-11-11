Từ hôm nay, người dân có thể nộp sổ đỏ qua ứng dụng VNeID

Tại bản cập nhật mới nhất, ứng dụng VNeID đã có thêm nhiều tiện ích mới. Đáng chú ý, người dân có thể nộp sổ đỏ trực tuyến cho cơ quan Nhà nước.

Cụ thể, người dùng định danh mức độ 2, ấn tìm kiếm sẽ thấy mục “cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước”. Tại đây, ứng dụng giải thích việc cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin.

Sau đó, người dân ấn vào "Tạo mới" và chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất". Toàn bộ thông tin kê khai tại ứng dụng sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các trường thông tin mà người dân cần cung cấp khi nộp sổ đỏ trực tuyến (Ảnh: Văn Hưng).

Về các trường thông tin, người kê khai sẽ phải điền họ tên, số định danh cá nhân. Nếu kê khai hộ thì cần nhập tên người được cấp giấy chứng nhận và lý do kê khai hộ.

Các thông tin liên quan đến sổ đỏ bắt buộc phải kê khai gồm: Số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ. Người dân sẽ tải lên hình ảnh, tài liệu về sổ đỏ cần nộp. Cuối cùng, ấn xác nhận các thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu.

Việc nộp sổ đỏ trực tuyến nằm trong chiến dịch 90 ngày rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND tỉnh, thành phố triển khai từ ngày 1/9 đến ngày 30/11.

Cơ quan chức năng sẽ xác thực thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin về thẻ căn cước/căn cước công dân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của 34 tỉnh, thành phố tập trung, thống nhất về Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại trung ương và kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, TAND, VKSND, các tổ chức chính trị - xã hội.