Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 4601 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 tại lô đất C1-CC3.

Mục tiêu của đồ án là tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh quan và công trình ngầm; xác định công năng công trình, văn phòng, thương mại dịch vụ, văn hóa tổng hợp. Đây là cơ sở pháp lý để lập và triển khai dự án đầu tư xây dựng.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được quy định cụ thể, lô đất C1-CC3 có diện tích hơn 1ha, thuộc nhóm đất công cộng cấp thành phố - khu vực, được quy hoạch sử dụng để xây dựng công trình văn phòng, thương mại dịch vụ, văn hóa tổng hợp.

Khu đô thị Tây hồ Tây (Ảnh: Trần Kháng).

Về không gian kiến trúc và thiết kế đô thị yêu cầu bố cục hiện đại, đơn giản, tối đa 35 tầng nổi. Chỉ giới xây dựng, khoảng lùi, chiều cao phần đế và phần tháp tuân thủ quy định. Thành phố khuyến khích khai thác nghệ thuật ánh sáng nhất là hình ảnh về đêm như chiếu sáng công trình, chiếu sáng đường phố, chiếu sáng cây xanh, sân vườn nội bộ...

Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuân thủ theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây. Tầng hầm đỗ xe được bố trí với diện tích hơn 2,3ha. Xây dựng các trụ sạc cho xe điện (ô tô, xe máy, xe đạp điện....) và trạm biến áp, hệ thống xử lý nước thải cục bộ.

Về không gian ngầm được xây dựng 3 tầng hầm với tổng diện tích sàn tầng hầm hơn 3,2ha. Phạm vi tầng hầm được phép trùng với chỉ giới đường đỏ và ranh giới ô đất.

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội kiểm tra, xác nhận hồ sơ quy hoạch điều chỉnh, cập nhật vào hồ sơ tổng thể. UBND phường Xuân Đỉnh công bố công khai nội dung quy hoạch được điều chỉnh; phối hợp giám sát thi công theo đúng quy định.

Công ty TNHH Phát triển THT (chủ đầu tư khu đô thị Tây Hồ Tây) thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng theo nội dung quy hoạch được duyệt, đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ tài chính, quy trình pháp lý liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng. Các Sở, ngành liên quan kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định chuyên ngành.