Đề xuất giao công an xã xác nhận thu nhập mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, trong dự thảo lần này, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 30 về điều kiện thu nhập. Cụ thể, trường hợp đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở không có hợp đồng lao động thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập theo quy định tại khoản 1 Điều này và được cơ quan công an cấp xã nơi thường trú/tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, cơ quan công an cấp xã nơi thường trú hoặc nơi ở tại thời điểm đối tượng đề nghị xác nhận căn cứ thông tin cơ sở dữ liệu về dân cư để thực hiện việc xác nhận về điều kiện về thu nhập.

Lý giải về đề xuất này, Bộ Xây dựng cho biết, Bộ nhận được nhiều kiến nghị, phản ánh của một số địa phương về vướng mắc, khó khăn trong việc xác nhận điều kiện thu nhập cho đối tượng người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động do UBND cấp xã không có thông tin, dữ liệu về dân cư để làm cơ sở xác nhận.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, tại văn bản số 120 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội đã giao Bộ Công an đổi mới cơ sở dữ liệu về dân cư, bổ sung thông tin đánh giá những người được mua nhà ở xã hội dựa trên cơ sở dữ liệu để sử dụng vào việc xác nhận cho người mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, giảm thiểu các thủ tục.

Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất trường hợp đối tượng người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập theo quy định và được cơ quan công an cấp xã nơi thường trú/tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.

Đồng thời, Bộ này sẽ sửa đổi, bổ sung các mẫu giấy tờ chứng minh, xác nhận điều kiện để đảm bảo đồng bộ với quy định trên.