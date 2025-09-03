Tân sinh viên "toát mồ hôi" tìm nhà trọ Hà Nội, giá liên tục nhảy múa

Vào thời điểm tân sinh viên nhập học, giá nhà trọ tại Hà Nội liên tục thay đổi theo ngày, thậm chí nếu không thuê nhanh sẽ không có nơi ở.

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, tại phường Cầu Giấy, giá thuê phòng trọ khoảng 20-25m2 đã có đủ đồ dao động 5-5,5 triệu đồng/tháng. Còn giá thuê các căn chung cư mini tại phường này khoảng 8-9 triệu đồng/m2.

Tại phường Hà Đông, giá thuê phòng trọ từ 20m2 trở lên đã đủ đồ như tủ lạnh, bếp, giường... dao động khoảng 4,5-5 triệu đồng/tháng. Thậm chí, có những phòng được cho thuê tới hơn 5 triệu đồng/tháng. Đối với các căn chung cư mini tại phường này giá thuê dao động 7-9 triệu đồng/tháng.

Tại phường Bạch Mai (TP Hà Nội), nơi có nhiều trường đại học nổi tiếng như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân,... giá phòng trọ 25-30m2 dao động 4,5-5,2 triệu đồng/tháng. Các chung cư mini tại đây có giá thuê khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Tất cả mức giá thuê nhà trọ trên đều chưa bao gồm phí vệ sinh, tiền điện nước...

Khánh Huyền (quê Ninh Bình) cho biết vừa đỗ vào một trường đại học trên địa bàn phường Đại Mỗ (TP Hà Nội). Dù chưa tới lịch nhập học, Huyền là mẹ đã vội vàng lên Hà Nội để tìm nhà trọ. Huyền nói quá trình tìm nhà trọ khá vất vả. Nhiều phòng trọ gần trường mỗi lúc chủ nhà báo một giá khác tăng thêm từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/tháng. Thậm chí, có những phòng trọ chỉ không chốt ngay đã có người thuê trước.

Sau một ngày tìm kiếm, gia đình Huyền đã chốt thuê một căn nhà trọ có diện tích 25m2 gần trường đại học trúng tuyển với mức giá 4,7 triệu đồng/tháng. Huyền đang tìm kiếm thêm 2 người ở chung để chia tiền phòng.

Giá thuê nhà trọ đồng loạt tăng trong mùa tân sinh viên nhập học (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Chị Nguyễn Loan (quê Bắc Ninh) chia sẻ, con trai chị vừa trúng tuyển vào trường đại học. Ngay khi có kết quả, gia đình chị đã tức tốc đi tìm phòng trọ ở Hà Nội, thậm chí nhờ cả môi giới kết nối.

Chị nói giá phòng trọ gần trường học rất cao. Nhiều môi giới, chủ nhà đăng cho thuê 3-4 triệu đồng/tháng với phòng trọ 25m2 nhưng khi khách tới xem lại được báo giá 5-6 triệu đồng chưa gồm chi phí vệ sinh, điện nước. Sau đó, gia đình chị quyết định thuê một căn phòng diện tích hơn 25m2, cách trường 5km với giá 4 triệu đồng/tháng. “Dù con phải đi lại xa hơn nhưng vì mức giá thuê thấp nên gia đình tôi đành chấp nhận”, chị nói.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, tính đến cuối tháng 7, lượng người tìm kiếm thuê nhà riêng tăng 15% so với tháng trước đó. Các loại hình khác gồm nhà trọ, chung cư, nhà mặt phố cho thuê có mức độ quan tâm tăng trong khoảng 4-11%.

Anh Nguyễn Văn Sang - trưởng phòng kinh doanh tại một công ty cho thuê bất động sản ở Hà Nội - nói, nhiều chủ nhà đã rục rịch tăng giá cho thuê nhà trọ, chung cư... từ tháng 8. Đầu tháng 9, khi sinh viên mới các trường đại học ồ ạt nhập học, các chủ nhà tiếp tục tăng giá cho thuê. Bởi, đây là thời điểm nhu cầu tăng cao đỉnh điểm.

Theo anh, nhiều phòng trọ hoặc căn chung cư gần các trường đại học lớn thường được phụ huynh săn đón. Tuy nhiên, cũng vì được quan tâm nên chủ nhà thường tăng giá liên tục để tránh bị “hớ”. Nếu chốt thuê, hợp đồng sẽ kéo dài khoảng một năm, người thuê phải đặt cọc trước một tháng tiền thuê.

Anh cho rằng, thông thường, khoảng từ tháng 10, khi các trường đại học đã nhập học hết, giá thuê nhà trọ sẽ dần hạ nhiệt. Khi đó, người thuê cũng sẽ có nhiều phân khúc giá tiền lựa chọn hơn.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn - cho biết, người thuê ở Hà Nội có xu hướng chấp nhận thuê nhà ít nội thất hơn. Bên cạnh đó, một số phương án khác được người thuê lựa chọn bao gồm thuê nơi có ít tiện ích hơn và ở ghép.

Ngoài giá thuê, theo ông, các bậc phụ huynh và các bạn sinh viên cũng cần quan tâm tới tính thuận tiện di chuyển và an ninh của khu vực xung quanh phòng trọ. Vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy cũng rất đáng lưu tâm.

“Người đi thuê cần xem xét phòng trọ có lối thoát hiểm và trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy không, có gần các cửa hàng điện tử hay sản xuất đồ dễ cháy nổ không để hạn chế tối đa sự cố không đáng có. Ngoài ra, người thuê nên kiểm tra kỹ lưỡng phòng trọ có lắp camera giấu kín không để đảm bảo an toàn cho cá nhân và quyền riêng tư”, ông nói.