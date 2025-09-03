Hơn 400 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh dự kiến có giá từ 450 triệu đồng

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố thông tin về nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Quang Châu, huyện Việt Yên (nay là phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh). Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần đầu tư Vega.

Dự án xây dựng trên khu đất diện tích gần 4,3ha với 3 toà nhà chung cư nhà ở xã hội cao 18 tầng. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội để bán là hơn 400 căn.

Đơn giá bán dự kiến (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa gồm kinh phí bảo trì) là hơn 17,2 triệu đồng/m2. Căn hộ có diện tích nhỏ nhất là 26,3m2, căn rộng nhất là 64m2. Như vậy, giá căn hộ có diện tích nhỏ nhất tại dự án này có giá là 454 triệu đồng/căn hộ.

Một khu vực tại tỉnh Bắc Ninh (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Đầu tháng 8, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh thông tin về dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại lô CT3, CT4 tại khu đô thị mới thị trấn Nếnh (nay là phường Nếnh). Chủ đầu tư dự án là liên danh Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bền vững Evergreen Bắc Giang.

Theo đó, dự án có 616 căn nhà ở xã hội để bán gồm studio, 1-3 phòng ngủ với diện tích 28-70 m2. Giá bán dự kiến 16,8 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương ứng 470 triệu đồng đến gần 1,2 tỷ đồng/căn.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cũng thông tin về nhà ở xã hội tại khu số 1 thuộc khu đô thị cạnh Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô.

Dự án có 374 căn nhà ở xã hội để bán với diện tích hơn 35-70m2. Giá bán dự kiến 17 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương ứng 600 triệu đồng đến gần 1,2 tỷ đồng/căn.

Theo Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội của Thủ tướng, tỉnh Bắc Ninh được giao đầu tư xây dựng tối thiểu hơn 135.000 căn cho công nhân và đối tượng thu nhập thấp. Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh nêu, tỉnh thực hiện 71 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích đất khoảng 255ha. Các dự án khi hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng 9,12 triệu m2 sàn với khoảng 102.390 căn hộ.